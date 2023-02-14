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習近平同伊朗總統會談 習：支持抵制霸凌主義

社會熱點 20:35 2023/02/14

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國家主席習近平今日（14日）在人民大會堂同來華進行國事訪問的伊朗總統萊希（Seyed Ebrahim Raisi）舉行會談時表示，支持伊朗維護合法權益，抵制霸凌和單邊主義，推動伊朗核問題早日解決。

據新華社，習近平指出，中方始終從戰略高度看待和發展中伊關係，無論國際和地區形勢如何變化，中方都將毫不動搖發展同伊朗的友好合作，推動中伊全面戰略夥伴關係不斷得到新發展，在百年未有之大變局中為世界和平和人類進步發揮積極作用。

他強調，中方支持伊方維護國家主權獨立、領土完整、民族尊嚴，支持伊方抵御單邊主義、霸凌主義，反對外部勢力干涉伊朗內政、破壞伊朗安全穩定，願繼續在涉及彼此核心利益問題上同伊方堅定相互支持。

中方願同伊方落實全面合作計劃，深化貿易、農業、工業、基礎設施等領域，進口更多伊朗農產品。繼續「一帶一路」合作，促進互聯互通，擴大人文交流。

習近平指出，中方贊賞伊方願意積極改善鄰國關系，支持通過對話協商化解矛盾，為促進地區和平穩定發揮建設性作用。願同伊方在聯合國、上海合作組織等多邊平台加強溝通和協作，踐行真正的多邊主義，維護發展中國家共同利益。將繼續參與伊朗核問題全面協議恢復履約談判，支持伊方維護正當合法權益，推動伊朗核問題早日解決。

萊希表示，伊方願深化和提升伊中全面戰略伙伴關系的決心堅定不移，不會受到任何國際和地區形勢變化影響。落實好伊中全面合作計劃，深化貿易、基礎設施等領域務實合作，歡迎中國企業赴伊投資，期待更多中國游客赴伊旅游。

伊方堅定支持「一帶一路」和中方維護國家主權和領土完整。願同中方就國際和地區事務加強溝通，在上海合作組織等多邊場合保持良好合作，共同維護國際公平正義，維護地區和世界的和平與安全。

責任編輯：陳俊賢

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