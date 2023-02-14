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春節幸福感調查：疫情後內地民眾出行意願提升

社會熱點 20:43 2023/02/14

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一項有關內地民眾的春節幸福感和疫情感知風險調查顯示，疫情之後，人們春節出行的意願提升。

這項全國性問卷調查由香港大學港大經管學院市場學副教授賈軾、香港中文大學（深圳）及深圳市人工智慧與機器人研究院校長講座教授賈建民、清華大學文科資深教授薛瀾和博士生袁韻等組成研究團隊開展。其中，選擇「就地過年」的人群僅佔63.5%，顯著低於2022年的76.06%。

而春節期間民眾的幸福感平均值為5.47（1為最低值，7為最高值），介於「比較開心」與「開心」之間，「比較開心」以上人群佔比為83.1%。結果反映2022年末順應國內外形勢，疫情防控實現開放性和常態化管理，在疫情防控進入新階段的第一個春節，民眾回鄉探親、闔家團圓、親朋相聚，顯著提升春節幸福感和生活福祉。

該問卷於2022年12月下旬和2023年春節假期後在Credamo調研平台對3000多位民眾開展兩次調查，共收集有效問卷5276份，樣本來自全國249個城市，年齡段以20歲至50歲、有春節探親需要的群體為主，覆蓋各類社會群體。

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責任編輯：袁瑋婧

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