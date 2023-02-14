中國足協主席陳戌源涉嚴重違紀違法受查

中國足協反腐風暴持續，國家體育總局昨日（14日）公布，中國足球協會主席、黨委副書記陳戌源涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委審查調查。

本月初，陳戌源曾以中國足協代表團團長的身份，出席在巴林舉行的第33屆亞足聯全體代表大會。作為現任中國足協的主席，陳戌源被查意味目前中國足壇最高級別的人物落馬。

陳戌源，1956年7月出生，上海人，曾任上海國際港務（集團）股份有限公司董事長、黨委書記，中國港口協會會長。

2013年，陳戌源主導上港集團收購了上海東亞足球俱樂部（即現在的上海上港足球俱樂部），並在6年時間裏，將上港從升班馬打造為中超冠軍。2019年，他接任中國足協主席一職，成為中國足協歷史第6位主席。他亦是足協的第一任專職主席，歷史上首位來自非體育管理部門系統的協會主席。在擔任足協主席期間，他曾主持推出一系列改革措施，包括組建職業聯盟、推出「限薪令」等。

中國足球風波不斷，繼中超欠薪潮後，近來又頻現相關人員違紀違法的醜聞，包括去年前國足主帥李鐵被查，今年1月19日，中國足協執委、原秘書長劉奕，及中國足協常務副秘書長兼國管部部長陳永亮亦先後受查。

責任編輯：蒯宇澄

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