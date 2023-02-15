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日本防衛省推定曾飄於上空的氣球是中國投放

國情動向 10:30 2023/02/15

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日本防衛省昨晚（14日）宣布，過去在日本上空看到的氣球狀飛行物，強烈推測是中國投放的無人偵察氣球。防衛省已透過外交渠道要求中國政府確認事實，並強烈敦促中國政府防止今後再發生此類事件，表示侵犯領空是不可接受。

在日本防衛省宣布前，中國外交部表示，希望日方秉持客觀公正立場，不追隨美方進行炒作。

日本防衛省：已透過外交管道溝通

據日本放送協會（NHK）報道，根據防衛省的說法，有民眾目擊到氣球形狀的飛行物，過去曾飄在日本上空，包括2019年11月在鹿兒島縣薩摩川內市等地、2020年6月在宮城縣仙台市等地、2021年9月在青森縣八戶市等地。

2022年1月，海上自衛隊的一架巡邏機在九州以西的公海上也發現有不明氣球。

防衛省宣布，根據對過去在日本空域確認的氣球狀飛行物的反覆分析，包括2019年11月、2020年6月和2021年9月的飛行物，確定它們被強烈推定為中國投放的無人駕駛偵察氣球。

日媒：日本政府認為去年飛越九州附近水域的物體是中國氣球

防衛省相關人士表示，原本在分析時就認為有些飄在日本上空的氣球可能是中國氣球，美軍2月4日擊落中國氣球，日本獲得美方的資訊後做綜合分析，研判是中國施放的無人偵察用氣球。

防衛省透過外交管道向中國政府要求確認事實，並強烈要求今後不再發生這種情況，表示外國無人偵察氣球侵犯領空是絕不接受。

日本會否擊落氣球？

另有報道指，擔任自民黨安全研究委員會主席的前防衛大臣小野寺在今日（15日）上午的自民黨會議上說：「如果我們直到現在還不能確定該物體是中國的，那將是一個非常大的問題。 如果我們意識到了這一點，但直到現在才提出抗議，那將是一個更大的問題。」

他補充說：「這是一個讓人擔憂的案件，我們國家的國防可能存在一個大漏洞。濱田防衛大臣說，他將在未來採取必要的措施，我認為他將採取堅定回應，包括以與美國相同的方式擊落飛機，但我想聽聽政府對未來措施的看法。」

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責任編輯：尹航

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