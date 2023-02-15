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新疆自治區主席取消訪英 外交部：侵犯人權純屬世紀謊言

國情動向 11:01 2023/02/15

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英國外交部證實，新疆維吾爾自治區主席艾爾肯．吐尼亞孜已取消本周訪問英國的計劃。中國外交部表示，不掌握具體信息，並重申在涉疆問題上，所謂侵犯人權純屬世紀謊言。

英國外交部表示，理解吐尼亞孜取消到訪的決定，指英方會繼續透過所有機會，對新疆侵犯人權的問題採取行動。英方較早前表示，若吐尼亞孜到訪，會派官員就新疆人權狀況表達關注。

吐尼亞孜原定本周到訪倫敦、法國巴黎及比利時布魯塞爾。美媒引述消息指，吐尼亞孜對法國和比利時的訪問也已經取消。歐洲的國會議員及維權人士批評，新疆針對維吾爾族的極端措施已屬聯合國所指的危害人類罪，歐盟不應該接待。

在北京，外交部發言人汪文斌昨日回應指，不掌握自治區負責人出訪的具體信息，重申中方已經多次闡明在涉疆問題上的立場，所謂侵犯、壓制人權，純屬反華勢力炮製的世紀謊言，早已經被事實戳穿。他敦促有關方面正視新疆經濟社會發展的大好局面，停止藉涉疆問題搞政治操弄和干涉中國內部事務。

新疆主席據報下周訪英 京：未掌握消息

【中共二十大】新疆代表團談人權：辦好自己事 堅決反制外界政治操弄

責任編輯：易燕丹

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