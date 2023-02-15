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小馬可斯召見中國駐菲大使 就海警船激光照射事件表關切

國情動向 11:40 2023/02/15

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菲律賓總統小馬可斯就中國海警船使用激光照射菲方海警船事件，召見中國駐菲律賓大使黃溪連，對中國近期在南海的行為表達嚴重關切。

菲律賓海警早前指控中國海警船以激光照射菲軍船隻，導致菲方人員短暫失明。菲總統府發言人指，小馬可斯就中方對菲律賓海岸衛隊船隻及漁船越趨頻繁及強烈的行動，表達關注。菲律賓外交部也批評這些行為令人不安和失望，呼籲北京停止中方船隻的攻擊性活動。

黃溪連則指，他與小馬可斯討論到，如何落實兩國領導人就管控海上分歧達成的共識。

菲律賓海警稱遭中國激光照射短暫失明 中方回應

菲律賓向美軍開放更多基地駐軍 京批損地區和平

在北京，外交部發言人汪文斌昨日回應時再次強調，中國海警現場操作專業、克制，中菲日前已通過兩國外交部建立的涉海溝通機制就事件進行溝通；目前有關海域總體平靜。

他又指，菲律賓南海仲裁案是美國一手炮製，完全是一場政治鬧劇，所謂的裁決是非法、無效，不會對中方在南海的權利主張產生任何影響。美方動輒用美菲《共同防御條約》對中國進行脅迫訛詐，這絲毫不會動搖中方維護本國合法權益的堅定決心和堅強意志。

責任編輯：易燕丹

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