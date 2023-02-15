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白宮指三個飛行物或為商業或研究用途 無跡象和中國有關（第二版）

國情動向 11:41 2023/02/15

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白宮發言人柯比（John Kirby）週二（14日）表示，美軍擊落的三個物體「可能只是與某些商業或良性目的相關的氣球」，目前尚無證據顯示這3個飛行物和中國或任何外國間諜偵察計劃有關。

（第二版更新中國外交部回應）

在北京，外交部發言人汪文斌今日表示，希望美方採取冷靜、克制、專業的態度，和中方一道妥善處理好相關事件，來共同推進兩國元首峇里島會晤以來雙方穩定中美關係的努力和進程。

綜合美媒報道，白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）告訴記者，美國當局到目前為止，還未看到有任何跡像顯示該3個飛行物體是中國間諜氣球計劃的一部分，或與任何外國間諜情報收集活動有關。

這3個飛行物兩個在美國擊落，一個在加拿大擊落。

柯比表示，這3個物體「有可能僅是和商業或研究實體有關的氣球，因此是良性」。

柯比還說，這些物體落在相當偏遠的地方，可能需要一段時間才能找到碎片的位置並取回分析。國防部長奧斯汀（Lloyd  Austin）也證實，美國無法取回這些物體，因為它們處於「困難地形」。

柯比還強調，中國正在運作一個「資金充沛，蓄意執行的計劃」，利用難以發現的高空氣球，對美國和其他國家從事間諜偵察活動。

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責任編輯：尹航

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