內地在院新冠死亡病例超8萬宗 陽性及死亡人數呈下降趨勢

《人民日報》統計中國疾病預防控制中心數據指，近兩個月，內地累計在院新冠感染相關死亡病例超8萬人。今年以來，報告陽性及死亡人數呈波動下降趨勢，主要流行株為BA.5.2.48及BF.7.14。

數據顯示，2022年12月8日至上周四（9日），內地累計在院新冠感染相關死亡病例83,150宗。其中，新冠感染導致呼吸功能衰竭死亡6,631宗，佔比約7.97%；基礎疾病合併新冠感染導致病情加重死亡76,519宗，佔比約92.02%。

在院新冠感染死亡病例數於1月4日達到每日峰值4,273宗，隨後持續下降，上周一（6日）下降至102宗，較峰值下降97.6%。

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另外，去年12月9日以來，各省份報告人群核酸檢測陽性數及陽性率呈現先增加後降低趨勢，陽性人數在12月22日達到高峰694萬人後波動下降，上周一降至最低，為0.9萬人。

去年12月1日至上周一，全國共報送14,515宗本土病例新冠病毒基因組有效序列，全部為Omicron變異株，共存在31個進化分支。主要流行株為BA.5.2.48，佔比為60.9%，其次為BF.7.14，佔比達28.3%。

此外，共發現重點關注變異株13宗，包括1宗XBB.1，5宗BQ.1.1，1宗BQ.1.1.17，4宗BQ.1.2和2宗BQ.1.8。

責任編輯：易燕丹

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