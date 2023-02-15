內地核酸採樣亭再利用 變身外賣騎手加油站

隨著疫情防控措施調整優化，多地將核酸檢測亭再利用。經過改造後，搖身一變為「愛心補給站」、「清涼驛站」、「騎士加油站」、「網格驛站」等便民設施。

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據《21世紀經濟報》報道，浙江省寧波市鄞州區福明街道新城社區一度閑置的核酸採樣亭被市社會治理工作中心改建為 「網格驛站」。 社區網格員可以在此展平安反詐、食品安全政策宣傳，調解居民之間的矛盾糾紛，甚至還搞起了優生優育諮詢服務。

寧波市鄞州區福明街道新城社區黨委書記徐芳雲表示，這個網格驛站除了宣傳政策之外 ，還想建成一個「清涼驛站」 ，提供一些茶水、綠豆湯等，供居民使用。

嘉興市平湖市推出了100個核酸採樣亭改造計劃，首批12個改造為「騎士加油站 」，新增桌椅、飲水機、微波爐等便民設施，供快遞小哥、外賣騎手等戶外工作者使用，並納入網格屬地管理，確保常態化運作。

有外賣騎手表示，「騎士加油站」內設置應急藥箱，自己一旦發生擦傷，可就近護理，各種便民措施讓人很暖心。

平湖市委組織部副部長朱娜介紹，平湖已建135個「 騎士加油站」，分佈在城鄉商業綜合體、商務樓宇。 這次由核酸採樣亭變身而來的「騎士加油站」則將延伸到便民市場、街邊商鋪、馬路邊。

朱娜還說，今後使用功能上也將進一步進行拓展，比如組織部門和人力社保部門聯合，在此展示用工資訊，為勞動者就近就便提供就業機會等。

杭州市余杭閒林街道一處核酸採樣亭改為「愛心補給站」。 志願者將免費提供養生茶、常備藥等，供社區居民取用。

責任編輯：陳俊賢