  • 20°C
香港時間 : 2023215日 (週三) 16:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地核酸採樣亭再利用 變身外賣騎手加油站

社會熱點 15:57 2023/02/15

分享：

分享：

隨著疫情防控措施調整優化，多地將核酸檢測亭再利用。經過改造後，搖身一變為「愛心補給站」、「清涼驛站」、「騎士加油站」、「網格驛站」等便民設施。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

據《21世紀經濟報》報道，浙江省寧波市鄞州區福明街道新城社區一度閑置的核酸採樣亭被市社會治理工作中心改建為 「網格驛站」。 社區網格員可以在此展平安反詐、食品安全政策宣傳，調解居民之間的矛盾糾紛，甚至還搞起了優生優育諮詢服務。

寧波市鄞州區福明街道新城社區黨委書記徐芳雲表示，這個網格驛站除了宣傳政策之外 ，還想建成一個「清涼驛站」 ，提供一些茶水、綠豆湯等，供居民使用。

嘉興市平湖市推出了100個核酸採樣亭改造計劃，首批12個改造為「騎士加油站 」，新增桌椅、飲水機、微波爐等便民設施，供快遞小哥、外賣騎手等戶外工作者使用，並納入網格屬地管理，確保常態化運作。

有外賣騎手表示，「騎士加油站」內設置應急藥箱，自己一旦發生擦傷，可就近護理，各種便民措施讓人很暖心。

平湖市委組織部副部長朱娜介紹，平湖已建135個「 騎士加油站」，分佈在城鄉商業綜合體、商務樓宇。 這次由核酸採樣亭變身而來的「騎士加油站」則將延伸到便民市場、街邊商鋪、馬路邊。

朱娜還說，今後使用功能上也將進一步進行拓展，比如組織部門和人力社保部門聯合，在此展示用工資訊，為勞動者就近就便提供就業機會等。

杭州市余杭閒林街道一處核酸採樣亭改為「愛心補給站」。 志願者將免費提供養生茶、常備藥等，供社區居民取用。 

責任編輯：陳俊賢

開啟hket App，閱讀全文
經濟 外賣 疫情 浙江省 杭州 林丹 寧波
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

澳將從政府辦公室移除數十台中國製攝像頭 京反對
澳將從政府辦公室移除數十台中國製攝像頭 京反對
【情人節】浙江小島「海誓山盟」石碑碎一地 網民和官方這樣說
【情人節】浙江小島「海誓山盟」石碑碎一地 網民和官方這樣說
習近平同伊朗總統會談 習：支持抵制霸凌主義
習近平同伊朗總統會談 習：支持抵制霸凌主義
河南多地連續兩天出現巨響 官方指情況不明 （有片）
河南多地連續兩天出現巨響 官方指情況不明 （有片）
內地人均收入前十城市出爐 上海近八萬元居首
內地人均收入前十城市出爐 上海近八萬元居首
中國足協主席陳戌源涉嚴重違紀違法受查
中國足協主席陳戌源涉嚴重違紀違法受查
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款