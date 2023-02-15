習近平談當前經濟工作重大問題：擴內需、防範房地產業引發系統性風險

據新華社報道，2月16日出版的第4期《求是》雜誌將發表中共總書記習近平2022年12月15日在中央經濟工作會議上重要講話的一部分《當前經濟工作的幾個重大問題》（附全文鏈接）。文章提到，2023年經濟工作要擴內需、促消費，引外資，切實落實「兩個毫不動搖」，以及有效防範化解重大經濟金融風險。

文章強調，2023年經濟工作千頭萬緒，需要從戰略全局出發，抓主要矛盾，從改善社會心理預期、提振發展信心入手，抓住重大關鍵環節，綱舉目張做好工作。

著力擴大國內需求

文章指出，要著力擴大國內需求。總需求不足是當前經濟運行面臨的突出矛盾。必須大力實施擴大內需戰略，採取更加有力的措施，使社會再生產實現良性循環。

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要優化政策舉措，充分發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用。一是把恢復和擴大消費擺在優先位置。二是通過政府投資和政策激勵有效帶動全社會投資。要繼續發揮出口對經濟的支撐作用，加快建設貿易強國。

加快建設現代化產業體系

文章指出，要加快建設現代化產業體系。中國有世界最完整的產業體系和潛力最大的內需市場，要切實提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，抓緊補短板、鍛長板。

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一是確保國民經濟循環暢通。中國經濟必須確保國家安全，確保基本民生，確保基礎設施、基礎產業總體正常運轉。要大力提升糧食、能源資源安全保障能力。

二是加快實現產業體系升級發展。要在重點領域提前布局，全面提升產業體系現代化水平，既鞏固傳統優勢產業領先地位，又創造新的競爭優勢。

切實落實「兩個毫不動搖」

文章指出，要切實落實「兩個毫不動搖」。必須亮明態度、決不含糊，始終堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持「兩個毫不動搖」。一是深化國資國企改革，提高國企核心競爭力。二是優化民營企業發展環境，促進民營經濟發展壯大。

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更大力度吸引和利用外資

文章指出，要更大力度吸引和利用外資。要推進高水平對外開放，依托中國超大規模市場優勢，以國內大循環吸引全球資源要素，既要把優質存量外資留下來，還要把更多高質量外資吸引過來，提升貿易投資合作質量和水平。

一是擴大市場准入。二是全面優化營商環境。三是有針對性做好外資企業服務工作。

有效防範化解重大經濟金融風險

文章指出，要有效防範化解重大經濟金融風險。必須堅持標本兼治、遠近結合，牢牢守住不發生系統性風險底線。一是防範房地產業引發系統性風險。二是防範化解金融風險。三是防範化解地方政府債務風險。

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文章強調，2023年還有許多重要工作要做。要全面推進鄉村振興，堅決防止出現規模性返貧。謀劃新一輪全面深化改革。推動共建「一帶一路」高質量發展。深入實施區域重大戰略和區域協調發展戰略。推動經濟社會發展綠色轉型，建設美麗中國。

責任編輯：尹航

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