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台歌手劉文正逝世享年70歲 《外婆的澎湖灣》唱紅兩岸

社會熱點 16:00 2023/02/15

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台灣資深歌手劉文正證實去年11月12日因心肌梗塞病逝於美國賭城拉斯維加斯，享壽70歲。

綜合台媒報道，70年代巨星劉文正驚傳病逝美國，他的前經紀人夏玉順今日（15日）證實消息。

劉文正是台灣男歌手、演員、主持人、製作人，是1970、80年代華語流行樂壇的代表性男歌手，他的歌曲流行於台灣、中國大陸、東南亞、香港等地，具有廣大的影響力。被譽為華語歌壇「偶像始祖」，他的演唱影響到大陸第一代男歌星的演唱，多位歌手以翻唱劉文正的歌曲成名，在中國大陸形成「男學劉文正」的風潮。

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另外，他亦被看作對華語歌壇「校園民歌時期」的發揚光大起著重要的作用。1980年、1982年、1983年，他蟬聯了三屆金鐘獎最佳男歌星獎，還多次榮獲國際唱片金唱片獎、遠東首席歌星獎、新馬十大歌星雙冠軍、新加坡媒體聯合舉辦的亞洲十大歌星榜首。

1975年他發行第一張個人專輯「諾言」成名，同年主演了第一部電影「門裡門外」 ，並在台視主持了「錦繡年華」第一集。1977年他在華視製作主持的「劉文正時間」創下了82%的收視率，開創了電視綜藝節目的新里程碑，1981年製作演出了華語歌壇第一支MV「飛鷹」，在1975年至1982年間共演出了22部愛情文藝片。

1984年他結束了和寶麗金的合約後淡出歌壇，至美國生活。1986年底回到台灣，轉至幕後，成立並經營飛鷹唱片，陸續培養出方文琳、伊能靜、裘海正、霍正奇、巫啟賢等藝人。1991年，劉文正結束飛鷹唱片，正式移居美國，至此全面自演藝圈隱退。劉文正的二姨丈是美國國務院外交官李文，歷任國務院中華民國科長、駐港澳總領事及駐緬甸大使等職。

夏玉順曾說過，劉文正選擇在當紅時間引退，就是要人們記得他最美好的時刻，他退出演藝圈後從事房地產事業，光是新加坡、美國、泰國等地都有房產，甚至還傳出他擁有整棟的百貨商場，這些年不斷有人稱看到過劉文正，但夏玉順都否認，表示他只會見近親好友，生活過得極為低調。今天他永遠的經紀人夏玉順悲慟證實劉文正他的死訊，表示永遠懷念他。

責任編輯：袁瑋婧

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