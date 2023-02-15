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官媒：可擇機減息 引導居民從超額儲蓄轉向消費

經濟脈搏 16:16 2023/02/15

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內地民眾存款增速顯著加快，反映出未來預期轉弱、消費需求不足、投資意願下降等問題。官媒發文表示，要多措並舉促進超額儲蓄向消費的轉化，包括擇機降低利率水平等。

人行近期公布的1月份金融數據顯示，當月居民存款增加6.2萬億元（人民幣，下同），創歷史同期新高，按年多增7,900億元。

內地居民在人民幣存款中的佔比持續提升，不僅是受長期以來的儲蓄習慣影響，新冠疫情帶來的經濟衝擊，也導致居民存款意願的邊際上升和投資意願的邊際下降。此外，居民購房減少，因而產生的超額儲蓄也很難再回流至房地產市場，更多是以超額儲蓄形式存在。

《證券時報》在頭版發表評論文章，指出如何讓居民從超額儲蓄向消費轉化，已成為當下中國經濟工作重中之重，應採取針對性措施，通過一系列有效政策組合拳，穩定居民預期和信心，進一步提振居民消費和投資。

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文章表示，除了增加消費券發放，鼓勵汽車消費等措施，今年有關方面也可擇機降低利率水平，以降低經濟主體的債務負擔，刺激消費和投資復甦，為股市上行創造貨幣條件，並改善市場預期，提振消費者信心。

文章稱，真正提振消費者信心的關鍵還是增收和保障民生，未來仍須進一步完善全覆蓋的社會保障體系，更好地滿足居民養老、就醫、教育等方面的迫切需求，降低居民後顧之憂進而降低防禦性儲蓄意願。

責任編輯：易燕丹

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