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最高檢：中國已成為世上犯罪率最低 安全感最高國家之一

社會熱點 16:52 2023/02/15

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最高檢召開「做優新時代刑事檢察」新聞發布會。最高人民檢察院黨組成員、副檢察長孫謙在會上表示，中國已成為世界上犯罪率最低、安全感最高的國家之一。

孫謙指出，去年內地起訴殺人、搶劫、綁架等暴力犯罪人數為近二十年來最低，嚴重暴力犯罪起訴人數佔比由1999年25%下降至2022年3.9%。各種犯罪中，判處有期徒刑三年以下的輕罪案件佔85.5%。人民群眾安全感指數由2012年的87.5%上升至2021年的98.6%。

醉駕成最多起訴類別

他續指，近5年中國嚴重暴力犯罪發案減少。在被追訴的刑事案件中，超過85%是判處三年以下有期徒刑以及不起訴的輕罪案件。在發案和追訴數量上，危險駕駛罪（醉駕）佔第一位。去年危險駕駛罪佔被起訴總數的18.2%，盜竊罪佔13%。

最高檢：加強網上人格權刑事保護 3年213人涉侮辱罪誹謗罪被起訴

最高檢：嚴打黃河沿岸黑惡勢力犯罪 深挖「關係網」「保護傘」

此外，幫助信息網絡犯罪活動罪上升明顯，去年起訴此類犯罪12.9萬多人。電信網絡詐騙犯罪也持續高發多發，去年起訴3萬多人。金融證券犯罪比前五年上升28.2%，檢察機關共起訴此類犯罪18.5萬多人。

5年來起訴百多名省部級以上幹部

孫謙表示，維護國家安全、社會穩定和秩序是刑事檢察首要任務。在追訴危害國家安全和公共安全犯罪方面，他強調對滲透、顛覆、分裂國家等嚴厲懲治，並注重提升預防此類犯罪的能力；對暴力恐怖犯罪保持高壓態勢。過去5年起訴危害國家安全犯罪人數處於低位，僅佔犯罪總數的0.03%。 

另外，最高檢過去5年共起訴7.8萬多名涉及貪污受賄的國家工作人員，其中對孫政才、趙正永、孫力軍、傅政華等100多名原省部級以上幹部提起公訴。黑惡犯罪的起訴則有4.2萬多件，起訴黑惡勢力「保護傘」3600多人。

責任編輯：易燕丹

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