外管局：1月境外投資者對A股投資創歷史新高

國家外匯管理局公佈1月數據指，中國跨境資金流動穩定，境內外匯供求保持基本平衡，境外投資者對境內股票投資創歷史新高。總體看，2023年外匯市場開局良好，市場主體預期平穩，各類交易理性有序。

國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，1月份，中國銀行結售匯順差169億元人民幣，銀行代客涉外收付款順差2388億元人民幣。企業、個人等非銀行部門涉外收支順差351億美元，按月增長52%；銀行結售匯順差25億美元，綜合考慮其他供求因素，境內外匯市場供求基本平衡。

總體看，2023年外匯市場開局良好，市場主體預期平穩，各類交易理性有序。

值得關注的是，貨物貿易、外商直接投資等跨境資金淨流入繼續發揮基本盤作用，境外投資者對境內股票投資創歷史新高。1月份，貨物貿易涉外收支順差387億美元，按月增長9%，處於歷史高位；外商直接投資資金淨流入保持相對穩定。隨著中國優化疫情防控措施，穩增長各項政策措施效果逐步顯現，經濟企穩回升態勢進一步鞏固，外資積極參與境內股票市場，1月淨買入境內股票277億美元，創單月歷史新高。

王春英表示，展望未來，中國經濟長期向好的基本面不會改變，國際貨幣基金組織預期今年中國經濟仍將是拉動全球經濟的主要引擎，人民幣資產吸引力進一步增強，跨境資金流動保持穩定的基礎更加穩固。同時，主要發達經濟體貨幣政策緊縮幅度及其外溢影響有所緩和。綜合來看，中國外匯市場更有基礎也更有條件繼續保持平穩運行。

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責任編輯：尹航

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