人行撐民企：拓展債券融資支持工具支持範圍

據人行網站，2月10日，人民銀行召開2023年金融市場工作會議。會議提到，切實落實「兩個毫不動搖」，拓展民營企業債券融資支持工具（「第二支箭」）支持範圍，推動金融機構增加民營企業信貸投放。動態監測分析房地產市場邊際變化，積極做好保交樓金融服務，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。

落實「兩個毫不動搖」 動態監測分析房地產市場邊際變化

會議指出，2023年是全面貫徹中共二十大精神的開局之年，要及時分析研判經濟金融運行苗頭性趨勢性變化，有力支持實體經濟高質量發展，積極防控金融市場重點領域風險，統籌推進金融市場運行機制建設和改革發展穩定，保障金融基礎設施高效穩健運行，為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步提供有力有效的金融支持。

會議指出，要提高金融服務擴大國內需求和建設現代化產業體系的能力，支持加快構建新發展格局。做好政策性開發性金融工具、設備更新改造專項再貸款等穩經濟大盤政策工具存續期管理，支持項目落地建成。

完善支持普惠小微、綠色發展、科技創新等政策工具機制，精準加強重點領域和薄弱環節金融支持。深入實施中小微企業金融服務能力提升工程，進一步健全融資配套機制，推動普惠小微貸款穩定增長。

切實落實「兩個毫不動搖」，拓展民營企業債券融資支持工具（「第二支箭」）支持範圍，推動金融機構增加民營企業信貸投放。

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加強農業強國金融服務，鞏固拓展脫貧攻堅成果，持續提升金融服務鄉村振興能力。

積極做好保交樓金融服務

在樓市方面，會議提到，動態監測分析房地產市場邊際變化，因城施策實施好差別化住房信貸政策，落實好金融支持房地產市場平穩健康發展的16條政策措施，積極做好保交樓金融服務，加大住房租賃金融支持，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。

會議還要求，要系統性研究推進金融市場體系建設，加快完善金融市場法制和基礎性制度，有序推進金融市場雙向開放，提升服務實體經濟和防範化解風險的能力。強化債券承銷、做市、投資者合格性等市場機制建設，加快多層次市場體系發展，完善金融債券宏觀管理，提升債券市場韌性和市場化定價能力。促進貨幣市場平穩運行，持續規範票據市場發展，加強黃金市場監督管理，推動人民幣衍生品市場和資產支持證券市場穩健發展。

健全金融基礎設施統籌監管框架，深入推進債券市場、衍生品市場等對外開放。推進大型平台企業金融業務全面完成整改，加強常態化監管，支持平台企業健康規範發展。推動出台公司債券管理條例、修訂票據法。

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責任編輯：尹航

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