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1月內地一線城市樓價上升 二三線城市跌勢趨緩

國情動向 09:44 2023/02/16

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內地1月份70大中城市商品住宅銷售價格按月上升的城市個數增加，一線城市樓價按年、按月均錄得上升，二三線城市樓價繼續下跌，按月跌勢趨緩。

按月計，新樓和二手樓價格上升城市分別有36個和13個，比上月分別增加21個和6個。其中，一線城市新樓價格由上月持平轉為上升0.2%；二手樓價格由下跌0.5%轉為上升0.4%。二線城市新樓價格由下跌0.3%轉為上升0.1%；二手樓價格下跌0.3%，跌幅收窄0.1個百分點。三線城市新樓價格下跌0.1%，跌幅收窄0.2個百分點；二手樓價格下跌0.4%，跌幅相同。

按年計，新樓價格上升城市有15個，比上月減少1個；二手樓價格上升城市有6個，個數相同。其中，一線城市新樓價格上升2.1%，升幅比上月回落0.4個百分點；二手樓價格上升0.9%，升幅擴大0.3個百分點。二線城市新樓價格下跌1.1%，跌幅相同；二手樓價格下跌3.3%，跌幅擴大0.1個百分點。三線城市新樓和二手樓價格同比下跌3.8%和4.7%，跌幅均收窄0.1個百分點。

四大一線城市方面，北京、上海的新樓及二手樓價格按年、按月均錄得上升，廣州則全線下跌。

責任編輯：陳建錫

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