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氣球風波是誤會？美官員：它原定飛到夏威夷 被風吹偏了

國情動向 09:53 2023/02/16

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美軍2月4日擊落南卡羅來納州海岸上空的中國氣球，中國外交部曾指過度反應，強調那是受西風帶影響、偏離航線的民用無人飛艇。美國官員最新表示，被擊落的中國氣球原定飛行軌跡應是在關島和夏威夷上空，但被風吹偏了路線。有美媒指，美國軍方和情報機構自氣球從中國海南島升空時就開始跟蹤。

據路透社報道，一位不願透露姓名的美國官員週三說，美國官員認為，被擊落的中國氣球原定飛行軌跡應是在關島和夏威夷上空，但被盛行風帶吹偏了預定路線。

美國指責中國利用該氣球進行監視活動。中國外交部則多次強調，該飛艇來自中國，屬民用性質，用於氣象等科研。受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線。中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾。當美國出動戰機和導彈擊落氣球後，中國外交部表示，美方執意動用武力，明顯反應過度。

另據《華盛頓郵報》，美國軍方和情報機構自氣球從海南島升空時就開始跟蹤它。報道指出，美國注意到這個氣球的時間點，其實比先前報道披露的還要更早。

報道還指出，引發中美關係緊張的偵察氣球危機，或許部分因素是「誤會」造成的。至於氣球行進路線是蓄意安排或意外飄流，情報機構分析專家無法確認，但可以確定的是，氣球肩負偵察任務，極可能是為了解美國在太平洋的軍事部署。

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責任編輯：尹航

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