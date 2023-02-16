王毅訪歐會見馬克龍：願與法國全面重啟各領域往來

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅出訪歐洲，週三（15日）在巴黎和法國總統馬克龍會面。王毅表示，中方始終視法國為優先合作夥伴，願同法方全面重啟各領域往來。

據新華社報道，王毅表示，中方始終視法國為優先合作夥伴，願同法方進一步密切高層交往，開闢中法關係新前景，賦予中歐關係新動能，為推動國際合作和應對全球挑戰作出新貢獻。

王毅説，中法互施援手，共同抗擊疫情，中國經濟快速復甦，社會恢復正常，願同法方全面重啟各領域往來。

報道引述馬克龍表示，法方重視對華關係，認為法中加強戰略對話具有重要意義。面對日益複雜的國際形勢，法中應共同致力於維護穩定和平衡，堅持多邊主義，反對集團對抗，避免世界分裂。法方希望加強兩國在氣候變化、生物多樣性、海洋保護等領域的合作。

雙方還就烏克蘭問題深入交換意見。王毅強調，在烏克蘭問題上，中方堅持客觀公正立場，始終致力於勸和促談。中方重視法國獨立自主的大國作用，願同包括法國在內的國際社會一道探索政治解決路徑，儘快實現停火止戰。

王毅2月14日至22日訪問法國、意大利、匈牙利和俄羅斯，並赴德國出席慕尼黑安全會議。

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責任編輯：尹航

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