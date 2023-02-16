舍曼稱華府會繼續與中方保持溝通 管控分歧

美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）表示，雖然美中之間發生氣球風波，但華府會繼續與中國保持溝通，負責任地管控分歧。她又希望北京不要以國會議員訪台為由，對台採取軍事行動。

舍曼在智庫布魯金斯學會發表講話，談及美中關係，表示雖然發生氣球風波，令國務卿布林肯（Antony Blinken）押後訪華行程，但華府會繼續與中國保持溝通，嘗試互相了解對方，從而負責任地管控分歧。

她未有表明布林肯稍後在德國出席慕尼黑安全會議時，會否與中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅會面。舍曼强調，華府不尋求與中方發生衝突，相信外交力量可以防止誤判。同時，美國會繼續關注香港、新疆及西藏的人權狀況，以及北京對台灣的經濟脅迫及威脅行為。

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舍曼稱，美國致力在奉行「一個中國」政策下，支持台灣及其自衛能力，希望北京不要以美國國會議員訪台，作為採取軍事行動的藉口。 她又以俄羅斯入侵烏克蘭為例，指這場戰爭已加劇全球能源和糧食危機，以及通脹壓力，提醒中國不要在台灣海峽採取任何行動。

另外，舍曼指華府對中俄關係表示關切，認為中方希望兩者兼得，一方面試圖通過調解結束戰事，提高其國際地位，同時致力與俄羅斯建立「不設限」夥伴關係。

責任編輯：易燕丹

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