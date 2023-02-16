全國人大譴責美國國會通過決議 惡意炒作氣球事件

全國人大外事委員會今日（16日）發表聲明，針對美國國會眾議院通過「中國在美領土上使用高空氣球決議案」、刻意渲染「中國威脅」表示強烈譴責和堅決反對，批評有關說法是純屬惡意炒作和政治操弄。中國一貫遵守國際法，尊重各國主權和領土完整，無意侵犯任何主權國家的領土和領空。

聲明強調，事件發生後中方第一時間向美方和國際社會介紹了情況，要求美方以冷靜、專業、克制方式妥善處理。但美方執意動武，蓄意造勢，嚴重違反國際法精神和國際慣例。美國國會一些政客借題發揮、煽風點火，充分暴露了他們反華遏華的險惡居心。肆意侵犯他國主權，對別國大搞監視活動的恰恰是美國。

構建相互尊重、和平共處、合作共贏的中美關係，符合兩國人民根本利益，也是國際社會的普遍期待。中方強烈敦促美國國會尊重事實，尊重國際法精神和國際關係基本準則，立即停止對華污蔑抹黑的錯誤做法，不要採取導致事態升級的舉動。

同日下午的外交部記者會，汪文斌指，中方對美國國會的舉動表示強烈不滿，敦促美國國會尊重事實，立即停止對華污衊抹黑及採取導致事態升級的舉動。

責任編輯：陳俊賢