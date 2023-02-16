  • 19°C
香港時間 : 2023216日 (週四) 16:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

全國人大譴責美國國會通過決議 惡意炒作氣球事件

社會熱點 16:00 2023/02/16

分享：

分享：

全國人大外事委員會今日（16日）發表聲明，針對美國國會眾議院通過「中國在美領土上使用高空氣球決議案」、刻意渲染「中國威脅」表示強烈譴責和堅決反對，批評有關說法是純屬惡意炒作和政治操弄。中國一貫遵守國際法，尊重各國主權和領土完整，無意侵犯任何主權國家的領土和領空。

聲明強調，事件發生後中方第一時間向美方和國際社會介紹了情況，要求美方以冷靜、專業、克制方式妥善處理。但美方執意動武，蓄意造勢，嚴重違反國際法精神和國際慣例。美國國會一些政客借題發揮、煽風點火，充分暴露了他們反華遏華的險惡居心。肆意侵犯他國主權，對別國大搞監視活動的恰恰是美國。

構建相互尊重、和平共處、合作共贏的中美關係，符合兩國人民根本利益，也是國際社會的普遍期待。中方強烈敦促美國國會尊重事實，尊重國際法精神和國際關係基本準則，立即停止對華污蔑抹黑的錯誤做法，不要採取導致事態升級的舉動。

同日下午的外交部記者會，汪文斌指，中方對美國國會的舉動表示強烈不滿，敦促美國國會尊重事實，立即停止對華污衊抹黑及採取導致事態升級的舉動。

責任編輯：陳俊賢

開啟hket App，閱讀全文
譴責 中美關係 國際法 地緣政治 選舉 歧視 外交 內政 美國國會 政治

下一篇文章

上海台辦官員本周率團訪問台北 疫情後首次
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中國駐加拿大官員疑似情報人員？中方批子虛烏有
中國駐加拿大官員疑似情報人員？中方批子虛烏有
內地春運結束 客流量預計近16億人次按年增五成
內地春運結束 客流量預計近16億人次按年增五成
台歌手劉文正被曝逝世 經紀人隔天反口稱假死為這原因（更新版）
台歌手劉文正被曝逝世 經紀人隔天反口稱假死為這原因（更新版）
浙江男拍拖時轉賬140萬 分手要對方退錢 法院這樣判（有片）
浙江男拍拖時轉賬140萬 分手要對方退錢 法院這樣判（有片）
內地核酸採樣亭再利用 變身外賣騎手加油站
內地核酸採樣亭再利用 變身外賣騎手加油站
最高檢：中國已成為世上犯罪率最低 安全感最高國家之一
最高檢：中國已成為世上犯罪率最低 安全感最高國家之一
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款