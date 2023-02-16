內地1月民航客運量按年升34% 恢復疫前七成半

民航局公布，1月內地民航旅客運輸規模迅速回升，按年增長34.8%，恢復至2019年疫情前的七成半。運輸總周轉量、貨郵運輸量分別恢復約七成水平。

民航局航空安全辦公室副主任吳世杰指，當月全行業完成運輸航空飛行84.1萬小時，按月增長75.2%，按年增長11.0%；累計飛行34.2萬架次，按月增長78.2%，按年增長10.4%。通用航空飛行3.1萬小時，按月下降56.3%，按年下降48.0%。未發生運輸航空事故，安全運行態勢總體平穩。

生產運行方面，當月民航運輸生產總體呈現快速恢復態勢，全行業完成運輸總周轉量73.9億噸公里，按年增長13.9%；民航旅客運輸規模迅速回升，完成旅客運輸量3977.5萬人次，按年增長34.8%；民航貨郵運輸淡季特徵明顯，完成貨郵運輸量49.0萬噸，按年下降25.1%。

從恢復程度看，民航運輸總周轉量、旅客運輸量、貨郵運輸量分別恢復至2019年同期的69.5%、74.5%和72.9%，恢復水平較去年12月提高26.1、39.0和5.7個百分點。運行保障方面，保障各類飛行38.3萬班，日均12,360班，日均按年增長10.1%，按月增長63.3%。當月全國航班正常率為96.6%。

責任編輯：陳建錫