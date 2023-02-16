全國兩會3月開幕 接受中外記者採訪報名

第十四屆全國人民代表大會第一次會議和政協第十四屆全國委員會第一次會議，將分別於2023年3月5日和3月4日在北京開幕。全國人大常委會辦公廳和全國政協辦公廳今天宣布，歡迎中外記者屆時參加採訪。

據新華社，會議將繼續秉持開放、透明的精神，為中外記者採訪報道提供服務。

會議採訪將綜合採用多種方式進行，包括現場採訪、網絡視頻採訪、書面採訪等，歡迎在京中外記者參加。歡迎境外記者通過網絡視頻、書面等方式進行採訪。

凡希望採訪兩個會議的記者請提出申請。中央新聞單位記者向新聞中心提出申請；香港特別行政區記者向中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室提出申請；澳門特別行政區記者向中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室提出申請；台灣地區記者向國務院台灣事務辦公室提出申請；外國記者向新聞中心提出申請。記者報名截止日期為2023年2月22日。

十四屆全國人大一次會議新聞中心網頁地址為：http://www.npc.gov.cn，全國政協十四屆一次會議新聞中心網頁地址為：http://www.cppcc.gov.cn。兩個會議的新聞中心網頁將及時、動態發佈會議日程和議程；屆時提前發佈有關新聞採訪活動的具體安排；提供會議主要文件的中外文文本和相關資料等；積極協助中外記者聯繫採訪，及時發佈與採訪相關的資訊。

2023年全國兩會3月召開

責任編輯：袁瑋婧