超35萬億！內地14省重大投資出爐 廣東最高

隨著各地兩會相繼閉幕，14個省份公佈了2023年的重大項目投資計劃，合計14235個項目，總投資達35.29萬億元（人民幣，下同）。 其中，廣東的投資總額最高，約8.4萬億元。

據內媒報道，據不完全統計，截至周二（14日），已有廣東、福建、山東、重慶、陝西、天津、上海、廣西等14個省份公佈了2023年重點項目投資計劃，合計14235個項目，總投資達35.29萬億元。 其中，廣西項目數最多，共2528項，總投4.65萬億元，年度計劃投資4261.67億元;廣東投資總額最高，約8.4萬億元，年度計劃投資1萬億元。

加大宏觀調控力度，推動經濟運行整體好轉

根據國家統計局數據，2022年全國計劃總投資億元及以上項目投資比上年增長12.3%，增速比上年提高5.4%;拉動全部固定資產投資增長6.2%，比上年提高2.8%。

中央經濟工作會議早前提出，在經濟下行壓力加大、消費和出口均存在很大不確定性的背景下，以重大項目為抓手，推動基建投資保持較快增長來引導經濟增速回升。

戰略性新興產業比重逐年加大

國家統計局數據顯示，2022年全國高技術產業投資增長18.9%，快於全部投資13.8%。 其中，高技術製造業、高技術服務業投資分別增長22.2%、12.1%。 高技術製造業中，醫療儀器設備及儀器儀錶製造業、電子及通信設備製造業投資分別增長27.6%、27.2%。

中央經濟工作會議提出，提升傳統產業在全球產業分工中的地位和競爭力，加快新能源、人工智慧、生物製造、綠色低碳、量子計算等前沿技術研發和應用推廣。

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責任編輯：陳俊賢