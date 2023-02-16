中國撐伊朗核協議點名批美國 中伊聯合聲明全文

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）周四（16日）結束一連三天訪問中國行程。萊希在華期間與中國國家主席習近平會談，中伊雙方周四發表聯合聲明，中方在政治上給予伊朗不少支持，包括反對外部勢力干涉伊朗內政，同意加強反恐和防務合作，反對在反恐問題上搞雙重標準。聲明又提到，美國單方面退出伊朗核協議是當前局勢根源所在，協議應盡快完整恢復履行，而解除制裁並確保伊朗經濟紅利是協議重要組成部分。

經貿方面，中國伊朗聯合聲明表示願共同努力，落實中伊2021年簽署的25年全面合作計劃，雙方並會合作提高伊朗再生能源，特別是光伏發電能力的比率。

伊朗亦重申奉行一個中國政策，支持中方一帶一路、全球安全倡議等計劃。習近平又接受萊希邀請，在合適時間回訪伊朗。

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中華人民共和國和伊朗伊斯蘭共和國聯合聲明（全文）：

應中華人民共和國主席習近平邀請，為深化發展中伊全面戰略夥伴關係，伊朗伊斯蘭共和國總統萊希於2023年2月14日至16日對中國進行國事訪問。

兩國元首在會談期間就一系列雙、多邊議題交換意見。訪問期間，中國國務院總理李克強和全國人大常委會委員長栗戰書分別同萊希總統會見。

一、政治領域

雙方在親切友好的氣氛中，就雙邊各領域合作及共同關心的地區和國際問題深入交換意見，就加快落實中伊全面合作計劃等領域達成廣泛共識。雙方支持對方自主促進經濟社會發展繁榮，願分享各自治國理政、改革、發展等經驗。

兩國元首重申，發展緊密的戰略關係是中伊作為東亞和西亞兩個古老文明所作出的歷史性選擇，符合整個地區的利益。不論國際形勢如何變化，中伊兩國均致力於加強雙邊關係，促進各領域全面戰略合作。雙方強調，密切的中伊關係不僅有利於實現雙邊關係目標，也有助於為各國實現共同利益創造良好條件。

雙方重申在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持。雙方堅定支持對方維護國家主權、領土完整和民族尊嚴。中方堅決反對外部勢力干涉伊朗內政，破壞伊朗安全穩定。伊方將繼續奉行一個中國政策。中方支持伊方在地區和國際事務中發揮更大作用。

雙方強調波斯灣地區的和平穩定對世界安全及能源運輸的重要性。中方讚賞伊方在維護國際能源安全中的重要作用，讚賞萊希總統的睦鄰政策。伊方歡迎中方提出的實現中東安全穩定以及促進波斯灣地區國家對話的倡議。中方支持地區國家加強團結協作，通過對話化解分歧，實現睦鄰友好，願同伊方一道，共同維護地區和平、安全和穩定。

雙方積極評價兩國外長會晤的戰略意義並同意繼續保持兩國外長之間的密切溝通。雙方同意繼續開展兩國外交部相關司局磋商。

二、安全和防務領域

雙方譴責一切形式的恐怖主義，反對任何針對平民的恐怖襲擊，反對在反恐問題上搞「雙重標準」，反對將恐怖主義同特定民族和宗教掛鉤，主張通過發展和鼓勵溫和中道思想消除恐怖主義滋生土壤，從源頭上減少恐怖勢力發展空間。雙方歡迎對方為維護地區安全穩定提出的倡議。

雙方認可對方在反恐領域作出的貢獻和付出的犧牲，同意進一步加強反恐合作，維護國際和地區和平安全。雙方願就反恐問題舉行雙邊磋商，並探討建立雙邊反恐政治磋商機制。

雙方同意加強兩國防務部門間的戰略溝通，開展兩軍各層級各領域交流合作，擴大聯演聯訓和人員培訓規模。雙方同意於2023年內在北京召開兩國公安內政安全聯合工作組第四次會議。

三、經濟和發展合作領域

雙方願共同努力落實中伊全面合作計劃，繼續深化在貿易、農業、工業、可再生能源、基礎設施等領域合作。

雙方同意於2023年內在德黑蘭舉辦中伊經貿聯委會第十八次會議。中方讚賞伊方積極參與進博會、服貿會和廣交會，明確支持伊方企業更多參加在華舉行的經貿展會。為實現雙邊貿易可持續增長，中方願參與並擴大在伊朗生產優質產品，以增加伊朗對華出口。伊方讚賞中方為伊朗農產品輸華開辟「綠色通道」。雙方同意加強溝通，推動兩國電子商務發展和合作。

雙方一致認為農業合作有助於兩國社會和經濟發展，廣泛、密切的農業領域合作將造福兩國人民。雙方同意落實兩國農業合作行動計劃（2023－2030）。

中方願幫助伊方提升糧食安全和綜合農業生產力，同意統籌利用對外援助、技術交流及經貿合作等資源，共建現代化農業聯合實驗室、開展農業技術合作示範項目。

雙方同意落實好中伊《關於加強工業、礦業產能與投資合作的諒解備忘錄》。雙方同意合作增加伊朗可再生能源在全國能源體系中的佔比，特別是提升伊朗光伏發電能力。

伊方熱烈歡迎並支持習近平主席提出的共建「一帶一路」倡議和全球發展倡議，願全面參與。中方對此表示歡迎，並讚賞伊方率先積極加入「全球發展倡議之友小組」。雙方同意進一步加強在共建「一帶一路」倡議和全球發展倡議框架內的合作。

雙方願於2023年內相互邀請50名政黨、智庫、媒體等人士訪問對方國家，開展治國理政經驗交流。伊方高度評價中方脫貧攻堅取得的巨大成就。中方願邀請伊朗政黨及有關人士參加扶貧、健康和綠色發展領域培訓。

雙方特別注意到關於氣候變化的共同關切，同意推動環保合作，應對包括顆粒物污染在內的空氣污染等問題。

四、教育和文化合作領域

雙方同意擴大在衛生、技術和科學領域全方位合作，鞏固兩國關係紐帶，落實好中伊全面合作計劃。

雙方同意進一步為伊朗在華留學生提供便利，同意相互提供獎學金。雙方同意加強中文和波斯語教育，願互派留學生和教師。未來5年中方願向伊方提供100個國際中文教師獎學金。

中方歡迎伊方宣佈對中國遊客實施免簽，雙方同意為兩國旅遊合作和人文交流注入新的動力，讚賞兩國政府間文化合作協定的積極作用。

雙方同意加快簽署《中華人民共和國政府和伊朗伊斯蘭共和國政府2023年至2026年文化與教育交流執行計劃》。

雙方決定早日舉辦中伊文化和旅遊年，鼓勵相關機構和企業在文化藝術、文化遺產、人才培養等領域加強交流與務實合作，鼓勵體育代表團互訪，增進兩國人民對彼此文化的理解和認同。

五、國際和地區問題

關於人權問題，雙方指出各國國情不同，歷史文化、社會制度、經濟社會發展水平存在差異，必須堅持與各國實際相結合，按照本國國情、價值觀和人民需求保護人權。推進和保護人權是國際社會的共同事業，各國應同等重視、系統推進各類人權。

雙方重申應當奉行不干涉別國內政原則，強調應尊重不同國家的民主治理模式，反對借口維護人權、民主進行政治操弄，干涉別國內政，甚至煽動動亂，制造分裂。

雙方認同人類共同命運需要盡可能多的國家參與決定，認為在相互聯通的世界，國家的安全、發展和繁榮相互依存。一些國家獲取利益不能以犧牲別國利益為代價。所有國家的安全、利益和立場都應得到尊重。

雙方認為，在當今世界提出符合新要求的倡議和多邊安排是必要的，經濟發展對國際和平與安全至關重要，發達國家應該同其他國家分享其發展成果以推動實現更大範圍內的和平。伊方支持習近平主席提出的全球安全倡議，因為這一倡議符合聯合國憲章宗旨和原則。雙方同意在基於共識的聯合國改革基礎上推動國際合作，這符合所有成員國特別是發展中國家的利益與關切。

雙方重申伊朗核問題全面協議業經聯合國安理會第2231號決議核可，有助於確保伊核計劃的和平性質。美國單方面退出全面協議是當前局勢根源所在。雙方強調解除制裁並確保伊朗經濟紅利是全面協議的重要組成部分，應以可核查的方式全面解除所有相關制裁，推動全面協議恢復完整有效履行。

雙方重申堅定支持中東無核及其他大規模殺傷性武器區建設。雙方憶及《不擴散核武器條約》締約國審議大會重申以色列加入《條約》並將其所有核設施置於原子能機構的全面保障監督之下的重要性。

雙方強調裁軍和核不擴散對世界和平的重要性，重申尊重各國在《不擴散核武器條約》下不可剝奪的權利，即以和平為目的，能夠發展核科技，獲取核材料、技術和設備。雙方反對任何國家的單邊脅迫措施以及由政治目的驅動的限制性措施，這阻礙了《不擴散核武器條約》成員國行使和平發展和利用核技術和核能的權利。

雙方堅決反對一些國家將國際原子能機構保障監督協議落實工作政治化的企圖，支持國際原子能機構以公正、客觀和專業的方式開展監督核查工作，機構總幹事也應嚴格根據機構原則和規定履職。

雙方重申根據1990年10月國際原子能機構大會通過的533號決議，專用於和平目的的核活動和核設施應免於被襲擊。雙方譴責襲擊、威脅襲擊和蓄意破壞專用於和平目的的核設施。

雙方強調國際社會應當堅持「敘人主導，敘人所有」原則，尊重敘利亞國家主權和領土完整，推動包容和解的政治解決方向，同時幫助敘方緩解人道局勢和恢復重建，並堅持有效打擊恐怖主義，呼籲立即取消對敘利亞人民的非法經濟制裁。

雙方堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利，包括自決權的正義事業。

雙方支持維護也門的主權、獨立和領土完整，支持聯合國發揮公正平衡的斡旋主渠道作用，呼籲有關各方積極配合聯合國推動延長停火、向也門運送人道主義援助、停止干涉也門、促進也門人之間對話等促進地區和平的努力，早日恢復也門的和平、穩定和正常秩序。

雙方歡迎在包括上海合作組織在內的國際和地區框架內深化合作，重申伊朗加入上合組織將有助於地區和國際和平、安全、穩定和發展。伊方歡迎中方的金磚國家擴員倡議，已準備好向金磚貢獻伊朗力量。

雙方強調美國和北約應對當前阿富汗局勢負責，呼籲阿富汗執政者組建一個所有民族和政治團體實際參與的包容性政府，取消所有針對婦女、少數民族和其他宗教的歧視性措施。中方讚賞伊方在接納450萬阿富汗難民方面發揮的重要作用，雙方同意繼續向阿富汗人民提供人道主義和經濟援助，並就阿富汗發展加強合作。雙方同意一個和平、繁榮、開放和穩定的阿富汗對地區繁榮和發展十分重要。雙方對三次阿富汗鄰國外長會取得的成果表示滿意，期待在烏茲別克斯坦舉行的下一次外長會。

關於當前烏克蘭危機及其對國際和平安全的影響，雙方呼籲國際社會特別是相關各方為和平解決烏克蘭危機創造條件。

萊希總統感謝中國領導人和中國人民給予他本人和伊方代表團的熱情慷慨招待，祝願中國不斷發展繁榮。

雙方簽署並達成了一系列協議和諒解備忘錄，涵蓋雙方各個合作領域。

萊希總統邀請習近平主席對伊朗進行國事訪問。習近平主席欣然接受邀請，表示願在方便時訪問伊朗。兩國元首強調願保持密切溝通，致力於深化兩國全面戰略夥伴關係。

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責任編輯：連兆鋒