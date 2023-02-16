【大灣區樓市】惠州縮短新房二手房限售年限 從3年減為1年

各地出招促樓市成交。廣東惠州將商品房限售年限從3年縮短為1年，同時，實施階段性取消首套住房商業性個人住房貸款利率下限， 進一步引導銀行機構降低房貸利率。

商品住房限售年限從3年減為1年

據微信公眾號「惠州市房地產業協會」消息，廣東省惠州市人民政府辦公室發布《關於優化房地產調控政策的通知》（簡稱《通知》），宣布即日起，惠州商品住房限售年限從3年減為1年。

《通知》指出，為堅持房住不炒定位，因城施策，進一步加強房地產市場預期引導，支持剛性和改善性住房消費需求釋放，促進房地產市場平穩健康發展，惠州商品住房（含新建商品住房和二手房）限售年限調整為「取得不動產權證滿1年方可轉讓」。《通知》自印發之日起施行。

據《惠州日報》，惠州市住建局相關負責人表示，此次因城施策調整限售時限，將進一步加強房地產市場預期引導，支持剛性和改善性住房消費需求釋放，促進惠州房地產市場平穩健康發展。

惠州於2017年4月份落實限售政策，明確自2017年4月9日起，新購買的商品住房（含新建商品住房和二手住房）須取得不動產權證，滿3年方可轉讓。

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2021年8月，在被住建部約談並被列為房地產市場監測重點城市後，惠州市於2021年8月9日發布《關於進一步促進我市房地產市場平穩健康發展的通知》再次強調完善商品住房銷售政策。嚴格審查購房資金來源，嚴防居民挪用消費貸款、個人經營性貸款等用於購房，禁止非銀行金融機構向個人提供購房貸款。嚴格執行新購住房三年限售政策，重點片區暫停向區域內擁有一套及以上住房的非本市戶籍居民出售新建商品住房，堅決遏制投機炒房。

除了減少限售年限，今年1月18日起，惠州市實施階段性取消首套住房商業性個人住房貸款利率下限， 進一步引導銀行機構降低房貸利率，支持居民合理住房需求，促進惠州房地產市場平穩健康發展。

責任編輯：尹航

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