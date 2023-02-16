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總結三年防疫 中共中央：取得重大決定性勝利

國情動向 21:33 2023/02/16

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中共中央政治局常務委員會召開會議，聽取近期新冠疫情防控工作情況滙報。習近平主持會議並發表重要講話。

會議指，當前全國疫情防控形勢總體向好，平穩進入「乙類乙管」常態化防控階段。但全球疫情仍在流行，病毒還在不斷變異。各地區各部門要深入總結3年多來特別是最近一段時間的經驗做法，完善相關機制和舉措，抓實抓細新階段疫情防控各項工作，建強衞生健康服務體系，堅決鞏固住來之不易的重大成果。

會議要求做好風險人員管控，加強疫情監測和常態化預警能力建設，健全疫情監測體系和信息報告制度，及時準確作出預警並採取必要的緊急防控措施。

會議還指，要根據病毒變異和疫苗保護情況，科學謀劃下一階段疫苗接種工作，促進老年人接種率持續提升。要抓好常態化分級分層分流醫療衞生體系建設，建強以公立醫療機構為主體的三級醫療衞生服務網絡，加強醫療物資生產保供，統籌推進衞生健康領域科技攻關，積聚各方力量提升生命健康科技水平。

會議指出，2022年11月以來，中國圍繞「保健康、防重症」，不斷優化調整防控措施，較短時間實現了疫情防控平穩轉段，2億多人得到診治，近80萬重症患者得到有效救治，新冠死亡率保持在全球最低水平，取得疫情防控重大決定性勝利。

國家衛健委：全國疫情平穩 未發現病毒變異株增強

中疾控：春節疫情未明顯反彈 本輪疫情已近尾聲

責任編輯：袁瑋婧

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傳染病 疫苗 疫情 中共中央政治局 中國共產黨 醫療機構 習近平 中國

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