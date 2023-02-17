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【氣球風波】拜登稱不會道歉 京：別一邊要對話一邊激化矛盾（第二版）

國情動向 10:11 2023/02/17

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美國總統拜登週四（16日）在白宮就擊落氣球發表講話，他表示，沒有跡象表明最近被擊落的三個物體與中國偵察項目有關。拜登又指，他不會為擊落中方民用無人飛艇道歉，希望與中國國家主席習近平就此事展開對話，並隨時向盟友和國會通報情況。

（第二版新增中國外交部回應）

在北京，外交部發言人汪文斌表示，中國民用無人飛艇誤入美國領空，完全是一宗意外偶發事件，但考驗的是美方對妥善管控危機，穩定中美關係的誠意和能力。

他說，美方不能一邊要溝通對話，一邊激化矛盾升級危機，而應同中方相向而行，管控分歧，妥善處理這宗意外偶發事件，避免誤解誤判，應推動中美關係重回健康穩定發展軌道。至於有關兩國領導人通話的事宜，汪文斌表示，中方沒有可以提供的消息。

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，拜登在講話中說，根據情報界的評估，上周末被美軍擊落的三個物體「很可能與私營公司、娛樂或天氣等領域的科研機構有關」，「我們還不清楚這三個物體到底是什麼，但目前沒有任何跡象表明它們與中國偵察項目有關，或者它們是來自任何其他國家的監視飛行器。」

拜登說，沒有證據表明「天空中的物體數量突然增加」，他警告說，「如果有任何物體對美國人民的安全和保障構成威脅，我會下令摧毀。」

拜登稱，希望美國能查個水落石出，但他不會為擊落那個氣球而道歉。他還表示，希望與習近平就此事進行對話，並隨時向盟友和國會通報情況。

氣球風波是誤會？美官員：它原定飛到夏威夷 被風吹偏了

舍曼稱華府會繼續與中方保持溝通 管控分歧

責任編輯：尹航

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