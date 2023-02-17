王毅羅馬晤意大利副總理 稱中意可全面重啟交往

正在歐洲的中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，周四（16日）在羅馬會見意副總理兼外長塔亞尼，願同意方深化全面戰略合作，中意可以全面重啟各領域交往合作。

王毅說, 中方高度重視中國與意大利關係, 古絲綢之路將兩國人民連接在一起, 願同意大利深化全面戰略合作, 使兩國關係實現更高水平發展; 又指中國成功控制疫情, 經濟強勁復甦, 中外人員往來有序恢復, 中國和意大利可以全面重啟各領域交往合作, 追回被疫情耽誤的時間。

中意兩國簽署共建「一帶一路」合作文件, 極大提升了雙邊關係的戰略水平, 雙方可挖掘綠色、數字和第三方市場等方面的合作潛力, 並支持意大利企業擴大在華市場份額, 希望意方為中方企業提供公平、透明和非歧視的營商環境。

塔亞尼表示, 意大利與中國之間有著長久友好關係, 面對疫後新形勢, 意方期待同中方盡快重啟雙邊合作機制, 盡早舉行兩國政府委員會第十一次聯席會議和經濟合作混委會會議, 加強各領域互利合作, 互為重要市場。

塔亞尼表示，意中之間有著長久友好關係，意方期待同中方盡快重啟雙邊合作機制；又指歐中互為重要市場，雙方應加強合作，促進相互投資、擴大貿易規模。意方重視安理會改革等國際事務，願同中方加強協調配合。

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責任編輯：袁瑋婧