內地居民超額儲蓄創新高 瑞銀：料今年消費強勁反彈

人行最新公布今年1月份金融數據，當月人民幣存款增加6.87萬億元（人民幣，下同）。瑞銀認為相信今年居民消費將強勁反彈。

據新華社報道，中國人行《2022年第四季度城鎮儲戶問卷調查報告》顯示，居民儲蓄熱情高漲，去年四季度傾向於「更多儲蓄」的居民佔61.8%，這一比例為有統計以來的最高值。

瑞銀證券中國首席經濟學家汪濤指，內地居民去年存款總額強勁增長，年增幅從2015至17年期間的4至6萬億元和2019年的9.7萬億元，上升至去年的17.8萬億元人民幣，瑞銀認為資管業務監管收緊是一個重要因素，加上去年金融市場波動和房地產大幅下行，可能推動居民將資產轉為銀行存款，隨著今年資產價格有望回升和投資情緒改善，部分額外存款或再次回流至金融資產或房地產市場，當中部分或用於消費。

有助於繼續推動2024年及之後的消費復蘇

瑞銀估算，單以超額儲蓄計，2020至22年疫情期間，累計金額或達4.6萬億元左右。相信今年居民消費將強勁反彈，居民消費名義增速或躍升至10％至11%左右。而其後的超額儲蓄進一步釋放，將有助於繼續推動2024年及之後的消費復蘇。 汪濤指，受惠於被抑制需求釋放、防疫限制措施放鬆，之前受防疫限制顯著影響的行業可能大幅反彈。

去年，社會消費品零售中表現最差的行業是服裝鞋帽、餐飲、化妝品；而未計算在統計中的服務消費和線下活動跌幅更大，如旅游、出行、娛樂、家居服務等。隨著經濟正常化，這些領域的消費預計將大幅反彈，春節假期消費數據亦印證了這點。 瑞銀的消費調查顯示，居民對餐飲和出行的消費意願比去年改善。不過，部分因房地產下行而表現疲弱的行業，包括家具、建築和裝潢材料、家電和音響器材等，恢復程度或不及其他受疫情影響行業。

另外，由於大部分汽車購置稅費及補貼政策於去年12月底到期，瑞銀預計今年汽車銷售或面臨下行風險，傳統非電動汽車銷售跌幅或達10%，而電動汽車預計保持強勁增長勢頭。

官媒：可擇機減息 引導居民從超額儲蓄轉向消費

內地春節消費增長12.2% 旅遊相關銷售增1.3倍

責任編輯：袁瑋婧