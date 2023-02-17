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中美氣球風波或有轉機 美媒：王毅慕尼黑會議或談氣球

國情動向 15:00 2023/02/17

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美國總統拜登就「流浪氣球」表態降溫，稱不會就擊落中國氣球道歉，但美軍隨後擊落3個UFO與中國無關，自己期待與中國國家主席習近平就氣球事件對話。美國傳媒亦稱，中美氣球風波正有機會化解；中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅周末慕尼黑安全會議講話，可能談到氣球事件；中美雙方據報亦在嘗試安排，王毅與美國國務卿布林肯在慕尼黑會面。

慕尼黑安全會議2月17至19日在德國舉行，王毅和布林肯都會出席，烏克蘭會議是一大關注議題，但中美近日鬧出氣球風波，布林肯無限期推遲訪華，各方都顯得尷尬。《華爾街日報》稱，知情人士透露，中美最近幾天一直討論安排王毅和布林肯會面，不過目前尚未有任何決定，磋商亦有變數。

王毅本周較早前展開法國、意大利、匈牙利及俄羅斯歐洲4國訪問，期間會參加慕尼黑安全會議，中方沒有透露王毅在慕尼黑停留的細節。但消息人士稱，王毅會在周六演講中談到氣球爭端，還會談中國對烏克蘭持續衝突的立場，以及中美關係等；中國取消疫情防控措施後，正積極返回世界舞臺，王毅料會表達中國與世界各國合作的渴望。

報道又引述美國官員表示，國務院東亞事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）上周在在中國駐美大使館，與中方官員就氣球一事交談，康達試圖傳達拜登政府恢復與中國外交對話的興趣，前提是認識到美國主權不容侵犯。中方一直強調，氣球是民用無人飛艘，因天氣原因不可抗力誤入美國，美方動武擊落乃反應過度。

智庫「亞洲協會政策研究院」（ASPI）副總裁、美國前助理國務卿拉塞爾（Daniel Russel）說：「在我看來，毫無疑問，布林肯和拜登政府希望雙方都在慕尼黑的時候與王毅坐下來談一談。」

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