商務部：不可靠實體清單針對極個別違法外企 不會隨意擴大範圍

在北京，商務部回應將兩間美國軍工企業洛歇馬丁及雷神導彈與防務公司，列入不可靠實體清單，是依法採取的正常執法行為，針對的是極個別違法的外國實體，不會隨意擴大範圍。

中國商務部發言人表示，兩間公司不顧中方強烈反對，屢次對台銷售導彈、戰鬥機等進攻性武器，嚴重損害中國國家安全、主權和領土完整，嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重破壞台海和平穩定。中方採取相應措施，是依法的正常執法行為，强調台灣問題是中國內政，事關中國核心利益，絕不容許任何外部干涉。

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發言人又說，《不可靠實體清單規定》的適用範圍是嚴格限定，針對的是極個別違法的外國實體，不會隨意擴大範圍，廣大外商投資企業沒有必要擔心。另強調，中國政府堅定不移推進高水平對外開放，堅定維護多邊貿易體制，堅定維護各類市場主體合法權益。

中國政府將以更大力度歡迎世界各國企業來華投資興業，以更大力度建設市場化、法治化、國際化的營商環境。中方始終支持以世貿組織為代表的多邊貿易體制，支持自由貿易，推動世界經濟貿易健康發展。

責任編輯：易燕丹

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