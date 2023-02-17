  • 21°C
香港時間 : 2023217日 (週五) 17:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地男想沿京杭大運河划船到北京 沒遇風浪卻遇執法大隊

社會熱點 16:17 2023/02/17

分享：

分享：

歷史逾千年、被列為世界文化遺產的京杭大運河（北京-浙江杭州）去年再次實現全線通水，兩個內地男子突發奇想，買了充氣船、救生衣，計劃用一個半月的時間，從杭州沿河划到北京。但兩人剛出發划了5公里多就遇阻，不是被風浪阻擋，而是被水上執法大隊人員攔截。

據內媒報道，兩人划船到北京的相關視頻近日引起在網絡流傳，點擊率頗高。影片中，兩位完全沒有划船經驗自稱「大明」和「豬豬俠」的男子，買了充氣船、救生衣，計劃用一個半月的時間，從杭州沿京杭大運河划到北京。「大明」說，去年看到一個新聞，說是京杭大運河全線開通，就萌生了這個想法，本打算從北京往杭州划，但此時北京河道正結冰，所以改從杭州出發。

京杭大運河（網上圖片）

2月9日，大明和朋友來到杭州，充氣船是從網上買的，再加上一些裝備，總共花4000元人民幣（約4579港元）， 10日上午從錢塘江和大運河交匯處下河，計劃一個半月划到北京，但網友計算，按照兩人的實際速度可能要半年才能划到。

報道稱，當日兩人中午划到西湖文化廣場附近，還不到6公里，就被杭州市交通運輸行政執法隊攔截，執法人員稱，運河是杭州的主航道，有貨船、水上巴士通行，未經審批不可以下水划船。充氣船被大船撞到、被螺旋槳割到或被風浪掀翻的情況都可能發生，太危險，不安全。其後被警方帶走，接受安全教育，並寫了檢討。

【又是氣球】河北石家莊機場突發延誤引熱議 民航局：發現氣球

台歌手劉文正被曝逝世 經紀人隔天反口稱假死為這原因（更新版）

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道
 

開啟hket App，閱讀全文
網絡熱話 運輸 杭州 北京

下一篇文章

網傳杭州3月1日取消限行 謠言源頭是ChatGPT
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

歐盟月底取消對自華入境旅客防疫措施
歐盟月底取消對自華入境旅客防疫措施
【又是氣球】河北石家莊機場突發延誤引熱議 民航局：發現氣球
【又是氣球】河北石家莊機場突發延誤引熱議 民航局：發現氣球
網傳杭州3月1日取消限行 謠言源頭是ChatGPT
網傳杭州3月1日取消限行 謠言源頭是ChatGPT
超35萬億！內地14省重大投資出爐 廣東最高
超35萬億！內地14省重大投資出爐 廣東最高
韓媒：南韓擬近期重發中國公民短期簽證 落地檢維持
韓媒：南韓擬近期重發中國公民短期簽證 落地檢維持
大灣區城市20日起試行往來港澳人才簽注 6類人可申辦
大灣區城市20日起試行往來港澳人才簽注 6類人可申辦
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款