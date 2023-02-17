內地男想沿京杭大運河划船到北京 沒遇風浪卻遇執法大隊

歷史逾千年、被列為世界文化遺產的京杭大運河（北京-浙江杭州）去年再次實現全線通水，兩個內地男子突發奇想，買了充氣船、救生衣，計劃用一個半月的時間，從杭州沿河划到北京。但兩人剛出發划了5公里多就遇阻，不是被風浪阻擋，而是被水上執法大隊人員攔截。

據內媒報道，兩人划船到北京的相關視頻近日引起在網絡流傳，點擊率頗高。影片中，兩位完全沒有划船經驗自稱「大明」和「豬豬俠」的男子，買了充氣船、救生衣，計劃用一個半月的時間，從杭州沿京杭大運河划到北京。「大明」說，去年看到一個新聞，說是京杭大運河全線開通，就萌生了這個想法，本打算從北京往杭州划，但此時北京河道正結冰，所以改從杭州出發。

▲ 京杭大運河（網上圖片）

2月9日，大明和朋友來到杭州，充氣船是從網上買的，再加上一些裝備，總共花4000元人民幣（約4579港元）， 10日上午從錢塘江和大運河交匯處下河，計劃一個半月划到北京，但網友計算，按照兩人的實際速度可能要半年才能划到。

報道稱，當日兩人中午划到西湖文化廣場附近，還不到6公里，就被杭州市交通運輸行政執法隊攔截，執法人員稱，運河是杭州的主航道，有貨船、水上巴士通行，未經審批不可以下水划船。充氣船被大船撞到、被螺旋槳割到或被風浪掀翻的情況都可能發生，太危險，不安全。其後被警方帶走，接受安全教育，並寫了檢討。

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責任編輯：尹航

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