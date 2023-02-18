白宮：美中外交溝通保持開放 軍方聯繫仍中斷

氣球風波持續延燒，美國白宮指，美軍擊落中國高空氣球後，美中的外交溝通管道保持開放，但兩國軍方之間的聯繫仍然中斷；又指華府未正式向中方提出兩國元首對話的要求。另外，美軍宣布，已完成打撈中國氣球殘骸的工作。

美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）承認，美中之間存在緊張，但兩國仍有多個外交渠道溝通，例如國務卿布林肯（Antony Blinken）仍保持與中國外長的開放溝通管道，國務院也可透過駐華大使館直接與中方溝通，「所以管道仍然開放，不幸的是軍方的聯繫仍然中斷。」

他又指，現時非合適時間，讓布林肯訪問中國，但總統拜登希望在合適的時候與國家主席習近平對話。柯比表示，華府暫時未正式向中方提出對話要求，但不代表不會發生，强調對話沒有先決條件。

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另外，美軍北方司令部發聲明指，已完成打撈日前擊落的中國氣球殘骸，最後幾件碎片亦已送往美國聯邦調查局位於弗吉尼亞州的實驗室分析。美國官員相信氣球的所有殘骸已被撈起。白宮指，打撈到的殘骸，包括電子和光學器材。

在北京，外交部重申，中國民用無人飛艇誤入美國領空是意外、偶發事件，美方不能一邊要溝通對話，一邊激化矛盾、升級危機，應與中方相向而行，管控分歧，妥善處理這一事件，避免誤解誤判，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

責任編輯：易燕丹

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