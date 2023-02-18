王毅晤朔爾茨 冀全面重啟同德歐各領域交往

本年度的慕尼黑安全會議周五（17日）起一連3日召開，出席會議的中共中央政治局委員、外事辦主任王毅，與德國總理朔爾茨會面。王毅表示，中方願全面重啟同德國及歐洲的各領域交往，反對脫鉤斷鏈。

新華社報道，王毅表示，中國已成功克服疫情影響，經濟呈現強勁復甦。中方願全面重啟同德國及歐洲的各領域交往，擴大互利合作，增進相互了解。雙方可以積極籌備新一輪政府磋商，規劃兩國關係發展藍圖，使中德合作繼續走在世界前列。中德雙方應共同支持多邊主義和自由貿易，反對脫鉤斷鏈，切實維護全球產供鏈穩定。

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朔爾茨表示，很高興得知中國成功戰勝疫情，贊同盡快重啟各領域合作，盡早啟動下一輪政府磋商。德方將堅定發展同中國的經貿關係，反對任何形式的脫鉤，又指強勁的德中和經貿互利合作有利於世界的穩定和繁榮。

另外，雙方就烏克蘭問題深入交換了看法。王毅表示，中德都是獨立自主的大國，對維護世界和平、應對全球挑戰肩負著共同責任。中國始終站在和平一邊，致力於勸和促談，主張盡快停火止戰。希望德方為推動局勢降溫發揮建設性作用。

王毅還會見德國外長貝爾伯克和巴基斯坦外長比拉瓦爾。

責任編輯：易燕丹

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