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中國駐美使館臨時代辦：中美關係不應因「流浪氣球」隨風逐流

國情動向 11:57 2023/02/18

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中美關係因氣球事件趨於緊張。中國駐美國使館臨時代辦徐學淵表示，中美關係不應因為「流浪氣球」隨風逐流，雙方應採取切實措施，防止事態繼續朝著錯誤方向發展，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。 

徐學淵在美國《華盛頓郵報》發表題為《中美關係不應因「流浪氣球」隨風逐流》的署名文章，提到近日美方對中國氣球事件的處理，為中美關係帶來新挑戰，也在考驗雙方能否妥善處理意外突發事件。

她表示，這艘民用無人飛艇用於氣象科研，因受西風帶影響且自身控制能力有限誤入美國領空。中方在認真核查後第一時間向美方通報，要求美方以冷靜、專業、低調方式妥善處理。但美方反應過度和借題發揮導致事態複雜化、擴大化，使一起孤立的意外事件給中美關係再添新傷。

中美氣球風波或有轉機 美媒：王毅慕尼黑會議或談氣球

【氣球風波】拜登稱不會道歉 京：別一邊要對話一邊激化矛盾（第二版）

徐學淵稱，中美間的許多問題源於戰略誤解、誤判，飛艇誤入美境內這一不幸偶發事件演變成目前的局面是最新的例證。出現問題並不可怕，關鍵是有沒有妥善處理問題的誠意和能力。

她認為，中美關係需要「全過程」管理，需要著眼大局加以實現，兩國共同利益遠遠大於分歧。雙方如能妥善解決氣球事件，將向兩國人民和國際社會展示，中美能夠以相互尊重的負責任態度，來管控分歧、避免對抗。

她續指，中方一貫主張加強中美各層級交流對話，這也是兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，雙方都有責任貫徹落實。過去的經驗歸結到一條，就是中美合則兩利，鬥則俱傷。

責任編輯：易燕丹

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