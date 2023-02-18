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王毅批美國就氣球事件過度反應 對華偏見無知達荒謬程度

國情動向 12:57 2023/02/18

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中共中央政治局委員、外事辦主任王毅出席慕尼黑安全會議期間，與巴基斯坦外長比拉瓦爾會面，雙方就當前國際局勢下加強相互支持交換意見。

王毅出席慕尼黑安全會議期間，與巴基斯坦外長比拉瓦爾會面。

王毅指出，中國民用無人飛艇因不可抗力偏離航線，進入美國上空。對於這宗偶發意外事件，本應冷靜、理智和專業處理，但美方無視基本事實，濫用武力、過度反應、渲染炒作，這種近乎歇斯底里的做法，顯示美方對中國的偏見和無知，已經到了荒謬的程度。中方要求美方拿出解決問題的誠意，不要再因國內政治需要做出這種荒唐無稽的事情。

另外，王毅表示，中巴是全天候戰略合作夥伴，中方願同巴方一道，落實好兩國領導人達成的戰略共識，共建新時代更加緊密的命運共同體。中方堅定支持巴方維護安全穩定，實現發展振興，願為巴方克服暫時困難提供力所能及的幫助。

比拉瓦爾對巴中關係發展感到滿意。強調中國是巴基斯坦的全天候朋友，巴外交政策的重要支柱就是強化與中國的關係，推進中巴經濟走廊建設。巴方將堅定打擊恐怖主義，全力保護在巴中國企業和公民的安全。

王毅晤朔爾茨 冀全面重啟同德歐各領域交往

中美氣球風波或有轉機 美媒：王毅慕尼黑會議或談氣球

責任編輯：易燕丹

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