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國產新冠口服藥VV116首開處方 專家：療效不輸進口藥

社會熱點 14:24 2023/02/18

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國產新冠口服藥「氫溴酸氘瑞米德韋片」（商品名稱：民得維®，產品代號：VV116），周五（17日）在復旦大學附屬浦東醫院開出首張處方，意味著該藥品正式在內地投入臨床使用。目前，首批民得維®已進入浦東新區等多家醫療機構，並正式向全國供藥。

《澎湃新聞》報道，民得維®是「滬研滬產」新冠口服藥，由中科院上海藥物所、浦東創新藥企業君實生物等單位聯合研發，於1月28日獲得國家藥品監督管理局附條件批准，用於治療輕中度新冠感染的成年患者。

作為一款新型口服核苷類抗病毒藥物，民得維®能夠直接抑制病毒RdRp的活性，阻斷病毒的復制，從而發揮抗病毒的作用。臨床前研究顯示，民得維®對包括Omicron在內的新冠病毒原始株和突變株，表現出顯著的抗病毒作用，且無遺傳毒性。

復旦大學附屬浦東醫院呼吸與危重症學科兼感染科主任、上海市新冠肺炎重症專家組成員、浦東新區新冠肺炎重症專家組成員包紅主任表示，VV116在療效上不輸進口藥物，尤其是藥物相互作用（DDI）可能性小，意味著很多有合併用藥的患者限制少了很多。而且普通患者在服藥後也可獲益，像發熱、頭痛、咳嗽、咽喉痛等十多種症狀的緩解和消失速度以及轉陰速度會更快。

包紅還指出，相對於進口藥物，VV116的價格更加親民，相信能夠進一步減輕用藥負擔，惠及更廣大的患者群體。

據悉，民得維®首發報價795元人民幣（盒/療程）。該藥品臨時性納入基本醫保基金支付範圍，患者僅需承擔醫保報銷後的個人自付部分，如果按個人自付10％計算，僅需不到100元人民幣。

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責任編輯：易燕丹

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