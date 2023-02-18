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三亞擱淺侏儒抹香鯨死亡 解剖發現胃內大量塑料垃圾還懷有身孕

社會熱點 16:33 2023/02/18

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一頭在海南三亞擱淺的侏儒抹香鯨救治無效死亡，專家團隊解剖後發現，其體內孕有一頭剛成型的雄性小幼鯨，且胃內有大量塑料垃圾，是導致其喪身的主因之一。

海南三亞市崖州區梅聯社區角頭港日前發現一頭長達3米多、300斤重的侏儒抹香鯨受傷擱淺，救援隊等快速開展救助保護鯨魚，將其運送到動物救助站，惟延至上周四（16日），該頭侏儒抹香鯨經救治無效死亡。

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為查明死因，藍絲帶海洋保護協會聯合中科院深海所專家團隊、海昌生物救助中心、藍海生物保育中心，共同對侏儒抹香鯨進行病理解剖。經過近5個小時的解剖，工作人員發現抹香鯨胃內有大量塑料垃圾，並且寄生大量線蟲；心臟有瘀血塊，肺部輕微病變並有少量積水。令人感到意外和難過的是，這頭抹香鯨的體內還孕有一頭剛成型的雄性小寶寶。

根據解剖結果，專家團隊推測，抹香鯨擱淺及死亡原因為胃內的塑料垃圾長時間堆積，導致抹香鯨無法進食，胃腸梗阻，且胃腸道及肝臟大量寄生蟲寄生，導致機體營養不良；加上懷孕個體，嚴重低蛋白導致體力不支擱淺海灘。長時間的擱淺及高強度的應激，導致多臟器聯合受損，最終死亡。

責任編輯：易燕丹

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