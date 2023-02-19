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王毅晤布林肯 警告美勿再就氣球事件借題發揮

國情動向 17:38 2023/02/19

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中央外事工作委員會辦公室主任王毅，18日應美方請求，在德國慕尼黑與美國國務卿布林肯進行非正式接觸，討論氣球（中國稱飛艇）事件及俄烏等地區問題。王毅批評美方在氣球事件上濫用武力，應拿出誠意，正視並解決事件給中美關係造成的損害。如果執意借題發揮、擴大事態，中方將奉陪到底。

*更新王毅說法

中國外交部通報指王毅清晰表明了中方在所謂飛艇事件上的嚴正立場，指出美方所作所為是典型的濫用武力，明顯違反國際慣例和民用航空公約，中方強烈不滿，嚴正抗議。美國才是全球最大監控偵察國家，高空氣球多次非法飛越中國上空，沒有資格對中國污衊抹黑。美方要做的是拿出誠意，正視並解決濫用武力給中美關係造成的損害。如果美方執意借題發揮、炒作升級、擴大事態，中方必將奉陪到底，一切後果將由美方承擔。

在烏克蘭問題上，王毅指，中國堅持勸和促談，一直發揮著建設性作用。中俄全面戰略協作夥伴關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，是兩個獨立國家主權範圍之內的事情。我們從不接受美國對中俄關係指手畫腳甚至脅迫施壓。美國理應推動危機政治解決，而不是拱火澆油，趁機牟利。

王毅又指，要維護台海穩定，就必須堅定反對「台獨」，真正堅持一中原則。美方在台灣問題上要信守政治承諾，將不支持「台獨」的表態落到實處。

美國國務院聲明指，布林肯直言不諱地指出事件侵犯美國主權及違反國際法，強調絕不能讓這類不負責任的行為再次出現，又提到類似事件已在五大洲的40多國發生。布林肯又警告，如中國向俄羅斯提供實際援助或幫助其規避制裁，將面臨後果。他強調美長期堅持一中政策無變，並重申維護台海和平穩定的重要性。

布林肯亦重申總統拜登的立場，即美國會捍衛自身價值和利益，但不希望與中國衝突，不尋求新冷戰，兩國保持暢通的溝通渠道十分重要。

責任編輯：陳建錫

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