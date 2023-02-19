王毅晤布林肯 警告美勿再就氣球事件借題發揮

中央外事工作委員會辦公室主任王毅，18日應美方請求，在德國慕尼黑與美國國務卿布林肯進行非正式接觸，討論氣球（中國稱飛艇）事件及俄烏等地區問題。王毅批評美方在氣球事件上 濫用武力，應拿出誠意，正視並解決事件給中美關係造成的損害。如果執意借題發揮、擴大事態，中方將奉陪到底。

*更新王毅說法

中國外交部通報指 ， 王毅清晰表明了中方在所謂飛艇事件上的嚴正立場，指出美方所作所為是典型的濫用武力，明顯違反國際慣例和民用航空公約，中方強烈不滿，嚴正抗議。 美國才是全球最大監控偵察國家，高空氣球多次非法飛越中國上空，沒有資格對中國污衊抹黑。 美方要做的是拿出誠意，正視並解決濫用武力給中美關係造成的損害。 如果美方執意借題發揮、炒作升級、擴大事態，中方必將奉陪到底，一切後果將由美方承擔。

在烏克蘭問題上，王毅指，中國堅持勸和促談，一直發揮著建設性作用。中俄全面戰略協作夥伴關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，是兩個獨立國家主權範圍之內的事情。我們從不接受美國對中俄關係指手畫腳甚至脅迫施壓。美國理應推動危機政治解決，而不是拱火澆油，趁機牟利。

王毅又指，要維護台海穩定，就必須堅定反對「台獨」，真正堅持一中原則。美方在台灣問題上要信守政治承諾，將不支持「台獨」的表態落到實處。

美國國務院聲明指， 布林肯 直言不諱地指出事件侵犯美國主權及違反國際法，強調絕不能讓這類不負責任的行為再次出現，又提到類似事件已在五大洲的40多國發生。布林肯又警告，如中國向俄羅斯提供實際援助或幫助其規避制裁，將面臨後果。他強調美長期堅持一中政策無變，並重申維護台海和平穩定的重要性。

布林肯亦重申總統拜登 的立場，即美國會捍衛自身價值和利益，但不希望與中國衝突，不尋求新冷戰，兩國保持暢通的溝通渠道十分重要。

責任編輯：陳建錫