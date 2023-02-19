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內地公安破獲「數位藏品」背後的「數字騙局」

社會熱點 21:10 2023/02/19

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安徽合肥公安局破獲一單以發行「數位藏品」為幌子的詐騙案，抓獲7名犯罪嫌疑人，涉案金額200多萬元（人民幣，下同）。

據了解，數位藏品是一種數位化資產，即使用區塊鏈技術，對特定的作品、藝術品和商品等生成數字憑證編碼，確定權益歸屬，並在保護其數位版權的基礎上，實現數位化發行、購買、收藏和使用。

騙子自稱平台官方工作人員

受害人朱先生是一名「數位藏品」玩家，於2022年8月加入某平台的藏友微信群中。 在這個藏友群裡，不僅會有群友推廣、介紹和討論「數位藏品」，還有很多「成功人士」曬單，聲稱通過該平台的「數位藏品」掙到了很多錢。

之後，一名自稱該平台官方工作人員的客服開始向朱先生推廣藏品，並承諾漲幅空間大，有機會獲取高額回報。朱先生便花數千元購買了該平台公司的「數位藏品」。

幾個月後，「工作人員」借技術原因、公司休息等藉口，稱要關閉市場整頓，無法進行交易。 與此同時，群裡的「工作人員」和「成功人士」也突然全都失聯，朱先生這才驚覺上當，趕緊報案。

民警提醒：能被稱為「數位藏品」要具備一定條件

合肥市公安局蜀山分局民警通過調查發現，該平台公司其實是一個打著發行、交易「數位藏品」幌子的詐騙團夥，謊稱所發行的「數位藏品」是「大師名作」，實際上都是來自一些普通畫手，以及直接從互聯網上截圖複製的圖片，沒有任何收藏價值和實際價值，也無法適用於任何場景。

之後，公司運營團隊通過價格干預、肆意炒作，以掌握內幕、承諾回購、限量發行等騙術造成饑餓營銷的假像，誘導投資者爭先買入，並在平台開啟的二級市場，渲染「數位藏品」的價值，利用投資客「追漲」的心理，鼓動投資客與投資客之間進行交易。

民警說，能被稱為「數位藏品」要具備一定條件，且發行「數位藏品」也需要具備相應資質。而投資客普遍比較年輕，對「數位藏品」缺乏認知，在利益誘惑下盲目跟風，從而掉入騙局。

目前，警方已將該平台公司創始人、程式師以及客服人員等7人抓獲歸案，核實客戶端使用者100餘人，虧損共計250餘萬元，公司非法獲利40餘萬元。 涉案犯罪嫌疑人已被採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理當中。

責任編輯：陳俊賢

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罪案 科技產品 合肥 商品 區塊鏈 買入 文娛藝術 人民幣 安徽省

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