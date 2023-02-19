王毅會見博雷利 指中歐可積極籌備領導人會晤

當地時間2月18日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅在出席慕尼黑安全會議期間會見歐盟外交與安全政策高級代表博雷利。王毅表示，雙方可積極籌備新一次中歐領導人會晤，推動雙方交流盡快恢復至疫前水平。

據新華社報道，王毅表示，中歐是伙伴不是對手，共識遠大於分歧。今年是中國和歐盟建立全面戰略伙伴關係二十周年，雙方應堅持伙伴關係定位，尊重彼此核心利益，珍惜合作成果，開辟更加美好的下一個二十年。

他說，中國已成功走出疫情大流行階段，願全面重啟同歐洲和世界的往來。雙方可積極籌備新一次中歐領導人會晤，充分用好各領域高層對話機制，推動雙方交流盡快恢復至疫前水平。中歐經貿關係的本質是優勢互補、互利共贏，雙方應保持開放合作，拒絕脫鉤斷鏈，共同維護全球產供鏈穩定。希望歐盟和成員國恪守一個中國原則，維護好中歐關係的政治基礎。

報道引述博雷利表示，歐方一直以成熟坦誠的態度推動歐中關係發展。歐盟堅定不移奉行一個中國政策，承認中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，支持中國維護國家主權和領土完整，將把這一原則落實到歐中政治關係之中。歐盟希望同中方加強高層交往，推進各領域合作，這有利於歐洲和中國，也有利於世界。歐方願同中方共同籌備好下次歐中領導人會晤，就共同關心的問題深入交換意見。

在談到烏克蘭危機時，王毅強調，中方堅持勸和促談，願同歐方加強溝通，持之以恆尋找政治解決途徑。面對變亂交織的世界，中歐應加強合作，為世界注入更多的穩定性。

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責任編輯：尹航

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