  • 25°C
香港時間 : 2023219日 (週日) 18:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

王毅會見博雷利 指中歐可積極籌備領導人會晤

國情動向 17:22 2023/02/19

分享：

分享：

當地時間2月18日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅在出席慕尼黑安全會議期間會見歐盟外交與安全政策高級代表博雷利。王毅表示，雙方可積極籌備新一次中歐領導人會晤，推動雙方交流盡快恢復至疫前水平。

據新華社報道，王毅表示，中歐是伙伴不是對手，共識遠大於分歧。今年是中國和歐盟建立全面戰略伙伴關係二十周年，雙方應堅持伙伴關係定位，尊重彼此核心利益，珍惜合作成果，開辟更加美好的下一個二十年。

他說，中國已成功走出疫情大流行階段，願全面重啟同歐洲和世界的往來。雙方可積極籌備新一次中歐領導人會晤，充分用好各領域高層對話機制，推動雙方交流盡快恢復至疫前水平。中歐經貿關係的本質是優勢互補、互利共贏，雙方應保持開放合作，拒絕脫鉤斷鏈，共同維護全球產供鏈穩定。希望歐盟和成員國恪守一個中國原則，維護好中歐關係的政治基礎。

報道引述博雷利表示，歐方一直以成熟坦誠的態度推動歐中關係發展。歐盟堅定不移奉行一個中國政策，承認中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，支持中國維護國家主權和領土完整，將把這一原則落實到歐中政治關係之中。歐盟希望同中方加強高層交往，推進各領域合作，這有利於歐洲和中國，也有利於世界。歐方願同中方共同籌備好下次歐中領導人會晤，就共同關心的問題深入交換意見。

在談到烏克蘭危機時，王毅強調，中方堅持勸和促談，願同歐方加強溝通，持之以恆尋找政治解決途徑。面對變亂交織的世界，中歐應加強合作，為世界注入更多的穩定性。

王毅晤布林肯 就氣球事件要求美方改弦更張

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
歐洲 政治 歐盟 慕尼黑 烏克蘭 新華社 外交 中國共產黨 中共中央政治局 中歐關係

上一篇文章

王毅晤布林肯 警告美勿再就氣球事件借題發揮

下一篇文章

巴西總統盧拉據報3月底訪華 將晤習近平
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

王毅批美國就氣球事件過度反應 對華偏見無知達荒謬程度
王毅批美國就氣球事件過度反應 對華偏見無知達荒謬程度
巴西總統盧拉據報3月底訪華 將晤習近平
巴西總統盧拉據報3月底訪華 將晤習近平
日媒：中日擬月內舉行安全對話 氣球事件成焦點
日媒：中日擬月內舉行安全對話 氣球事件成焦點
白宮：美中外交溝通保持開放 軍方聯繫仍中斷
白宮：美中外交溝通保持開放 軍方聯繫仍中斷
汪文斌四連問美國：能看見氣球卻看不見俄亥俄毒蘑菇雲？（有片）
汪文斌四連問美國：能看見氣球卻看不見俄亥俄毒蘑菇雲？（有片）
白宮據報下周與台官員在華盛頓秘密會談
白宮據報下周與台官員在華盛頓秘密會談
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款