王毅見林芳正：日方不得擅自啟動核污染水排海

當地時間2023年2月18日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅在出席慕尼黑安全會議期間會見日本外相林芳正。王毅表示，單邊主義、脫鉤斷鏈不符合任何一方利益，呼籲日方應做出獨立自主的選擇。他又指，日方不得擅自啟動核污染水排海。

據中國外交部公佈，王毅表示，中日是一衣帶水的近鄰，以史為鑒、開辟未來是兩國的正確相處之道。日方表示兩國是伙伴，互不構成威脅，致力於發展建設性的中日關係，希望日方將這些表態落到實處。今年是中日和平友好條約締結45周年，日方應以此為契機，總結經驗教訓，排除內外干擾，同中方相向而行，確保中日關係在正確軌道上穩定前行。

王毅說，單邊主義、脫鉤斷鏈不符合任何一方利益，日方應認清形勢，做出獨立自主的選擇。

王毅強調，核污染水排海事關海洋環境和各國民眾健康，日方務必慎重處理，在同周邊鄰國等利益攸關方和國際機構充分協商前，不得擅自啟動核污染水排海。

外交部引述林芳正表示，日中合作對於實現各自發展繁榮具有重要意義。去年雙方共同慶祝邦交正常化50周年，今年是日中和平友好條約締結45周年，日方願同中方加強各層級溝通對話，加強經貿、青少年交流等領域的合作，落實好兩國領導人達成的重要共識。

雙方還就一些國際地區問題交換了意見。

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責任編輯：尹航

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