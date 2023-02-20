杭州中小學爆疫 增15宗新冠陽性均為首次感染

浙江杭州兩間中小學新增15宗新冠陽性個案，均為首次感染，涉事學校已根據相應預案，對有關班級教學課程暫行調整。

昨晚杭州多個家長群組流傳兩則「疫情停課」通知，指西湖區某小學某班有10名學生出現發燒、喉嚨痛等症狀，在家抗原檢測顯示陽性，該班級因此停課4天。另一則消息稱，拱墅區一間公辦初中已有多個班級出現多人新冠感染，多數是此前沒感染過的學生。

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《杭州日報》引述市疫情防控指揮部消息，指西湖區某小學共出現10宗新冠陽性個案，拱墅區某中學有5宗，均為首次感染。另外，上城區某小學有12名學生出現發燒症狀，為流感聚集性傳播。三間學校均已根據相應預案對涉及班級教學課程暫行調整。

市疫情防控指揮部相關負責人表示，個別學校班級出現數名學生感染新冠病毒（均為首次感染）屬於正常現象，不代表新一波流行的開始。另外，目前甲型流感、諾如病毒感染進入多發期，孩子出現發燒等症狀不一定由新冠病毒引起，建議家長第一時間幫助孩子進行抗原檢測。

責任編輯：易燕丹

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