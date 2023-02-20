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孔鉉佑即將卸任 稱中日友好合作是唯一正確選擇

國情動向 12:05 2023/02/20

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中國駐日本大使孔鉉佑即將卸任。他近日分別辭行拜會日本朝野政黨主要負責人和日本友人，並稱中日友好合作是唯一正確選擇。

中國駐日大使館表示，孔鉉佑分別辭行拜會日本自民黨幹事長茂木敏充、公明黨黨首山口那津男、立憲民主黨黨首泉健太等日本朝野政黨主要負責人。他回顧到任以來中日關係發展歷程，指中日邦交正常化以來兩國關係克服困難挑戰實現長足發展，交流合作持續深化，共同利益不斷擴大，為兩國乃至地區和平穩定作出積極貢獻。

駐日本大使孔鉉佑辭行拜會日本朝野政黨主要負責人

孔鉉佑說，今年是中日和平友好條約締結45周年，雙方應始終把握兩國關係和平共處、友好合作的正確方向，重溫條約精神，堅持「互為合作夥伴、互不構成威脅」的重要政治共識，共同致力於構建契合新時代要求中日關係。

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另外，孔鉉佑拜會日本前首相福田康夫、自民黨前幹事長二階俊博、前眾議長、日本國際貿易促進協會會長河野洋平、日中協會會長野田毅等老朋友。孔鉉佑感謝日方人士為推動中日各領域交流合作，深化兩國理解互信所作貢獻和對其在任期間履職提供幫助支持，表示歷史證明中日兩國和平共處、友好合作是唯一正確選擇。

孔鉉佑指，當前中日關係機遇和挑戰並存，中方始終重視對日關係，願同日方共同努力，進一步加強溝通交流，深化互利合作，妥處矛盾分歧，推動兩國關係行穩致遠。

日方高度評價孔鉉佑任內為推進日中關係改善發展所作工作，表示日本各政黨高度重視對華關係，願積極推動同中方黨際交流和機制性對話，深化兩國高層交往和戰略溝通，推動日中關係健康穩定向前發展。

責任編輯：易燕丹

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