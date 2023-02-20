盛松成：消費與投資非互相排斥 提振消費關鍵在這兩點

中國人民銀行調查統計司前司長盛松成發表文章指，投資和消費在促進經濟發展並不是相互排斥的關係，其實是互相促進。他認為，城鎮化後期消費或成為經濟增長主要驅動力，提振消費的關鍵在於經濟修復和預期改善。

盛松成指，隨着地方政府債務負擔加重、投資回報率邊際下降，對於以投資還是消費作為穩增長的主要抓手，人們觀點不一，經濟學界容易把消費和投資獨立乃至對立起來。他認為，消費能帶動生產、就業以及投資。

他又預計，中國正從中等收入國家邁向高收入國家行列，從城鎮化率加速上升期進入城鎮化中後期，城鎮化早期的經濟增長更多體現為投資拉動，而在經歷了城鎮化加速提高的階段，城鎮化後期的經濟增長則更多地表現為消費驅動。

中國消費出現結構轉型趨勢

盛松成指，中國消費已出現結構轉型和升級換代的趨勢，例如新能源車的研發和普及，就體現綠色消費理念。據汽車流通協會統計，2022年新能源乘用車零售約567萬輛，較上年增長90%。又例如中國2017年提出“房住不炒”，有利資源更多流向先進製造業和現代服務業。而服務消費的比重亦日益增加，教育、旅游、醫療、娛樂文化、智慧養老等需求攀升。

他又指，消費對投資的牽引作用正初步顯現，是推動經濟走向高質量發展的重要力量。而內地逐漸進入城鎮化中後期，開始進入通過消費釋放城鎮化紅利的階段。去年中國城鎮化率已達到65.22%。基於國際經驗，當城鎮化率大於60%時，消費率往往開始走高。考慮到目前城鎮化率仍遠低於發達國家，認為蘊藏的消費潛力巨大。

盛松成表示，疫情以來，居民傾向增加儲蓄，消費增速恢復較慢，成為拖累經濟的一個重要原因。而消費提升有賴於市場機制充分發揮作用，較為缺乏有效的干預手段。反觀增加投資相對可控、見效更快，亦有助改善預期，進而促進消費，形成良性循環。他指出，人們增加消費的一個重要前提是對未來收入預期的穩定性。只有就業穩定帶來收入穩定，消費才能真正增加。

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責任編輯：袁瑋婧