【神州快訊】前沿有理Fore Elite Capital基金二次升級獲批 成全球罕有持牌合規虛擬資產對衝基金

證監會近日批准前沿有理資本管理有限公司旗艦基金（「Flagship Fund SP」）第二次升級（Uplift），成爲全球為數不多的對衝基金可在具備持牌合規的資質下管理虛擬資產，實屬基金業界重大突破，亦為投資者帶來更充分保障。

Fore Elite旗艦基金2022年3月成立。自推出至2022年12月，雖說期間加密貨幣市場崩盤下跌近58％，但該基金仍然表現出色，獲得約9.2％正回報淨收益。在加密貨幣市場寒冬期間，該基金於2022年底仍向股東派發了約7,000萬港元股息。

由於Fore Elite Capital表現出色並擁有健全的合規管理機制，上月香港證監會在管理100％加密貨幣基金領域，第二次給予Fore Elite Capital更大的靈活性。現在該旗艦基金是現行香港發牌制度下, 唯一採用多策略並獲得正向回報的加密貨幣對衝基金，不但投資標的品種寬泛，可交易流動性前100的幣種，也可利用槓桿和交易加密金融衍生品。

Fore Elite Capital核心團隊來自華爾街頂尖對衝基金、投資銀行和咨詢公司，當中大部分員工擁有金融專業資格 (CPA、CFA、FRM等) 。團隊利用傳統金融行業經驗融合虛擬資產創新，在合規傳統金融領域和虛擬資產之間搭建了橋梁。

Fore Elite Capital在支持香港政府倡導的擁抱Web 3, 推動區塊鏈和金融服務的發展上更是不遺餘力，今年贊助了香港2023年黑客馬拉松大會 (Hackathon 2023) 。該項盛事為一年一度的區塊鏈初創項目競賽。吸引超過130個來自五大洲的海內外團隊參與。

Fore Elite Capital表示，虛擬資產行業波動巨大，香港政府的積極監管和發牌為行業發展提供了豐沃的土壤。作為行業先行者之一，該公司會不遺餘力地支持政府以及證監會為合規作出的一切努力。

（資料由客戶提供）