「娶妻改善後代基因」內地教授演講惹議 被高校官網除名

合肥師範學院教師教育學院副教授陳宏友近日在一間中學演講時提到自己靠讀書改變命運，又提到讓自己的孩子好好學習，以後娶白種、黑種的優秀基因的女人，改變後代基因。他的言論引發網絡熱議。目前，在合肥師範學院教師教育學院官網中，副教授介紹一欄已看不到陳宏友的相關信息。

副教授來中學談感恩和勵志

綜合內地澎湃新聞、極目新聞報道，2月18日下午，陳宏友在合肥市廬江中學進行勵志、感恩主題演講。據參加講座的高三學生小軍（化名）稱，由於會場的電腦設備還沒調試好，陳宏友沒按照原本準備的powerpoint上台演講。剛開始，陳宏友向學生們拋出問題：你們為什麼而學習？大多數學生都回答說「為中華之崛起而讀書」。

隨後，陳宏友談起「讀過書的人和沒讀過書的人說話水平有什麼不一樣」，還說自己以前沒本事被人看不起，後來靠讀書改變命運。此時陳宏友提到自己娶妻的情況，稱自己娶了一個離家鄉很遠的妻子，改變了陳家的基因。接下來他提到讓自己的孩子好好學習，以後娶白種、黑種的優秀基因的女人，改變後代的基因。

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小軍說，「這時他說話的語氣像是開玩笑，我沒當回事。」

學生上台搶話筒 批陳宏友眼裡只有錢

隨後，陳宏友提到金錢話題。此時會場的電腦系統被修復，可以使用powerpoint了，陳宏友播放了一張互聯網大佬們一起吃飯的圖片，並以此展開演講。之後，陳宏友提到，「如果考生考上了合肥的高校，那麼全安徽的女性供他選擇；如果考上清北，全中國的女性可供他挑；如果考到國外，全世界的女性供他挑。」此時，台下的學生開始發出不滿的聲音，女同學反應更強烈。

小軍表示，陳宏友在演講過程中鼓吹外國人血統崇高，鼓勵學生與外國人結合，還建議出國的學生別再回來。陳宏友的這些崇洋媚外的觀點讓很多台下的學生感到不滿。

此時，一名學生衝上講台搶過陳宏友的話筒，對著台下的學生大喊：「他眼裡只有錢，學習是為了錢，崇洋媚外！努力學習是為了什麼？是為了中華民族的偉大復興……同學們，努力學習，為了中華民族的偉大復興！」

這名學生的喊話激起在場學生的熱情，現場多次爆發熱烈的掌聲。陳宏友有些發懵，隨後他離開座位，試圖從學生手中搶過話筒，舉止顯得有些慌張。這名學生講完話後將話筒還給陳宏友，離開了講台。

隨後，很多學生離場，陳宏友繼續自己的演講，小軍在現場待了約十分鐘後也離開會場。

2月19日，「合肥發布」通報稱，合肥市立即責成廬江縣成立調查組，對廬江某中學把關不嚴予以調查問責。省教育主管部門已責成陳宏友所在高校成立調查組對其進行調查。今日，在合肥師範學院官網上，陳宏友的履歷介紹一片空白，其他教師履歷介紹均正常呈現。副教授介紹一欄，也已看不到陳宏友的相關介紹信息。

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責任編輯：尹航

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