官媒引述報告批美國「三霸」 危害和平穩定

央視及新華社今日引述一份《美國的霸權霸道霸凌及其危害》報告，內容批評美國在政治、軍事、經濟、科技及文化方面搞霸權；美國應放棄傲慢與偏見，摒棄霸權霸道霸凌。

據央視報導，美國長期打著所謂民主和人權旗號，實則企圖按照美國的價值觀和政治制度塑造其他國家和世界秩序。報告指控美國借助「顏色革命」、「新門羅主義」、「阿拉伯之春」煽動暴亂，給各國帶來災難。

軍事上報告指控，美國的歷史，充斥著暴力和擴張。自立國以來不斷發動戰爭，屠殺印第安人，入侵加拿大，發動美墨戰爭，策動美西戰爭，吞併夏威夷。 第二次世界大戰後，挑起或發動朝鮮戰爭、越南戰爭、海灣戰爭、科索沃戰爭、阿富汗戰爭、伊拉克戰爭、利比亞戰爭、敘利亞戰爭，用軍事霸權為擴張開路。

經濟方面指控，在二戰後，美國主導建立布雷頓森林體系、與馬歇爾計劃共同確立起以美元為核心的國際貨幣體系。借助美元的主要國際儲備貨幣地位向全世界收取「鑄幣稅」，利用對國際組織的控制，脅迫他國服務美國政治經濟戰略，使用金融霸權做為地緣政治武器。

科技上指控，美國在高科技領域大搞壟斷打壓、技術封鎖，遏阻其他國家科技和經濟發展；借知識產權保護之名搞知識產權壟斷；將科技問題政治化、武器化、意識形態化；濫用科技霸權大搞網路攻擊和「無差別」監聽竊密。

報告還指出，美國文化的全球擴張是其對外戰略的重要組成部分。通過影視產品、圖書、各種媒體以及資助非營利性文化機構，「嵌入配售」美國價值觀和生活方式，打造出以美式文化為主導的文化和輿論空間，推行文化霸權。

報告認為，國與國之間要相互尊重、平等相待。 大國應該有大國的樣子，更要帶頭走出一條對話而不對抗、結伴而不結盟的國際交往新路。 中國一貫反對一切形式的霸權主義和強權政治，反對干涉別國內政。 美國應該反躬自省，深刻檢視自己的所作所為，放棄傲慢與偏見，摒棄霸權霸道霸凌。

責任編輯：陳俊賢