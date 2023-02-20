秦剛明起訪問印尼3日 晤佐科維多多

外交部發言人汪文斌宣布，應印尼外長蕾特諾邀請，外交部長秦剛將於明日（21日）至周四（23日）訪問印尼，主持召開中印尼雙邊合作聯委會機制第四次會議，並走訪東盟秘書處。

汪文斌表示，這次是秦剛在農歷新年之後的首次出訪，也是他就任後對周邊國家的首訪。訪問期間，秦剛將拜會印尼總統佐科維多多，會見印尼對華合作牽頭人，統籌部長盧胡特，與印尼外長蕾特諾共同主持召開中印尼雙邊合作聯委會機制第四次會議，並走訪東盟秘書處，會見秘書長高金洪和東盟常駐代表委員會。

汪文斌表示，近年來，在兩國元首的戰略引領下，中印尼關係展現出強勁的韌性和蓬勃活力，特別是去年國家主席習近平同佐科維多多就共建中印尼命運共同體達成重要共識，揭開雙邊關係的嶄新篇章。同時，中國和東盟也步入全面戰略夥伴關係的新階段。

汪文斌稱，今年是中印尼建立全面戰略夥伴關係10周年，恰逢印尼擔任東盟輪值主席國，中方期待通過秦剛此訪，同印尼落實兩國元首重要共識，鞏固雙多邊層面戰略合作，也期待同印尼和東盟方面密切合作，深化中國東盟全面戰略夥伴關係，維護東亞合作正確發展方向，促進地區和平穩定繁榮。

責任編輯：易燕丹

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