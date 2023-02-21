秦剛與英國外交發展大臣通話 呼籲客觀理性看待中國發展

中國外交部長秦剛週一（20日）同英國外交發展大臣克萊弗利（James Cleverly）通電話。秦剛呼籲英方客觀理性看待中國發展；克萊弗利表示，英方願同中方加強高層交往和戰略溝通，深化各領域交流與合作。

據中國外交部公佈，秦剛表示，中英同為聯合國安理會常任理事國，都是世界重要大國，良好的中英關係，不僅符合兩國利益，也有助於世界的和平與發展。中國不是英國的挑戰和威脅。中國致力於高質量發展和高水平開放，超大規模市場優勢和內需潛力將持續釋放，兩國可以實現優勢互補、互利共贏的合作。

秦剛表示，和氣生財，雙方合作離不開兩國間良好的氛圍。希望英方客觀理性地看待中國發展，同中方相向而行、增進互信、妥處分歧，彼此建立正確認知，加強合作，推動兩國關係健康穩定發展。

克萊弗利表示，中國過去幾十年取得巨大發展成就，幾億人實現脫貧，成為世界經濟重要力量。英方願同中方加強高層交往和戰略溝通，深化各領域交流與合作，共同應對氣候變化、糧食安全等全球性挑戰。

雙方還就共同關心的問題交換了意見。

在秦剛與克萊弗利通話之前，中央外事辦主任王毅還在出席慕尼黑安全會議期間應約會見克萊弗利。當時王毅表示，中英雙方應當排除各種干擾，堅持正確方向，推動兩國關係實現健康發展。克萊弗利指，英方希望加強同中方互利合作，願同中方合作應對全球性挑戰。

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責任編輯：尹航

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